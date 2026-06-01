Aksaray’da piknik dönüşü yaşanan trafik kazasında yaralanan aynı aileden 7 kişiden sevindiren haber geldi. Gülağaç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu yaralanan aile bireyleri, hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Gülağaç ilçesi Kızılkaya Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Selime beldesinde piknik yapan Hasan Demirtaş yönetimindeki 68 KL 764 plakalı otomobil, dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı.

KAZA SONRASI EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevrede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçta bulunan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kazada sürücü Hasan Demirtaş (47), eşi Gözde Demirtaş (36), çocukları Mir Elyesa Bartu Demirtaş (3), Mehmet Celal Uras Demirtaş (7), Mustafa Seyyid Kutay Demirtaş (12), Elisa Demirtaş (1) ve kayınvalidesi Aynur Terlemez (55) yaralandı.

TEDAVİLERİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİLER

Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, burada tedavi altına alındı. Doktorların gözetiminde yapılan kontroller ve tedavilerin ardından aynı aileden 7 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastanede gerekli müdahaleleri tamamlanan yaralılar, taburcu edilerek evlerine gönderildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Araçta meydana gelen hasarın boyutu dikkat çekerken, kazanın refüje çarpmanın ardından aracın takla atması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan şehirler arası yolculuklar ve dönüş trafiğinde sürücülerin hız kurallarına uymaları, yorgun şekilde direksiyon başına geçmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.