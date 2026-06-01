Akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden milyonlarca araç sahibini sevindirecek haber geldi. Küresel enerji piyasalarında yaşanan düşüş ve Brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzin ve motorin fiyatlarında indirim uygulanacağı bildirildi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2 Haziran Salı günü saat 00.01’den itibaren benzinin litre fiyatında 1,38 TL, motorinin litre fiyatında ise 1,81 TL indirim yapılacak.

BRENT PETROLDEKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU

Son dönemde uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansımaya başladı. Akaryakıt sektöründe yapılan hesaplamalarda ham indirim tutarının motorinde yaklaşık 7,25 TL, benzinde ise 5,50 TL seviyesinde oluştuğu belirtildi.

Ancak bu indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansımayacak. Türkiye’de uygulanan vergi mekanizması nedeniyle indirimin önemli bölümü Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesinde değerlendirilecek.

POMPAYA YANSIYACAK NET İNDİRİM BELLİ OLDU

Eşel Mobil Sistemi kapsamında yapılan hesaplamalar sonucunda sürücülerin hissedeceği net fiyat düşüşü benzinde 1,38 TL, motorinde ise 1,81 TL olacak.

Yeni fiyatların 2 Haziran Salı günü itibarıyla Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonlarında geçerli olması bekleniyor.

ARAÇ SAHİPLERİ FİYATLARI TAKİP EDİYOR

Yaz sezonunun başlaması ve Kurban Bayramı öncesinde artan seyahat hareketliliği nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yapılacak indirim özellikle uzun yol planı yapan sürücüler ve ticari araç kullanıcıları açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Antalya, Alanya ve çevresinde faaliyet gösteren turizm taşımacılığı, servis ve nakliye sektörlerinin de yeni fiyat düzenlemesinden etkilenmesi bekleniyor.