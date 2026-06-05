Çin merkezli teknoloji üreticisi Navee, su yüzeyinin hemen üzerinde seyredebilen yeni elektrikli aracı WaveFly 5X'i piyasaya sürdü. Jiangsu eyaletindeki Taihu Gölü'nde test uçuşları tamamlanan araç, 99 bin 999 dolarlık başlangıç fiyatıyla ön siparişe açıldı. Müşterilere renk ve aksesuar kişiselleştirme imkanı da sunuluyor.

Navee tarafından açıklanan teknik verilere göre araç, geleneksel deniz taşıtları ile hava araçlarının özelliklerini birleştiriyor. Havacılık sınıfı karbon fiber malzemeden üretilen gövdesi sayesinde hafif bir yapıya sahip olan sistem, uçak pistine ihtiyaç duymadan doğrudan göl veya sakin deniz yüzeylerinden kalkış yapabiliyor. Hızlı değiştirilebilir batarya sistemi, aracın birkaç dakika içinde yeniden kullanıma hazır hale gelmesine olanak tanıyor.

WAVEFLY 5X TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

İki kişilik oturma kapasitesine sahip olan elektrikli araç, maksimum 140 kilogram taşıma yükü destekliyor. Tam şarjla yaklaşık 80 kilometre menzil sunan sistem, saatte 85 kilometre hıza ulaşabiliyor. Araç seyahat esnasında suyun 30 ila 50 santimetre üzerinde kalarak ilerliyor. Şirket yetkilileri, aracın profesyonel pilot eğitimi veya özel bir uçuş lisansı gerektirmeden standart bir tekne gibi kullanılabileceğini bildirdi.

YER ETKİSİ TEKNOLOJİSİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Aracın temel çalışma prensibi, kanatlar ile su yüzeyi arasında oluşan sıkışmış hava tabakasına dayanıyor. Havacılık tarihinde "ekranoplan" olarak bilinen bu sistem, sürtünmeyi en aza indirerek düşük enerjiyle yüksek hızlara çıkılmasını sağlıyor. Geçmişte daha çok askerî amaçlarla kullanılan bu teknoloji, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği tarafından üretilen 92 metre uzunluğundaki "Caspian Sea Monster" projesiyle tanınmıştı. Söz konusu proje 1980 yılındaki kazanın ardından iptal edilmişti.

Günümüzde hafif kompozit malzemeler ve gelişmiş batarya sistemleri, yer etkisi teknolojisinin sivil pazara girmesini hızlandırdı. ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) Liberty Lifter programıyla askerî taşımacılık üzerinde çalışırken, Regent Craft gibi özel şirketler de yolcu taşıma kapasiteli versiyonların testlerini sürdürüyor. Robot süpürge üreticisi Dreame Technology destekli Navee ise WaveFly 5X modeliyle bu teknolojiyi ilk kez geniş tüketici kitlesiyle buluşturmayı hedefliyor.