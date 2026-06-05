Türkiye'nin demir yolu ağını genişletme çalışmaları kapsamında Karadeniz'i İç Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak dev projede önemli bir eşik aşılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, yapımı süren Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren hattı tamamlandığında iki kent arasındaki seyahat süresi 2,5 saate kadar gerileyecek.

Toplam uzunluğu 293 kilometreyi bulan yeni güzergahın 120 kilometrelik Delice-Çorum etabında çalışmalar aralıksız sürüyor. Bakanlığın paylaştığı verilere göre, sahada 3 bin personel ve 850 iş makinesi görev yaparken, bu kesimdeki genel fiziki ilerleme yüzde 25 seviyesini geride bıraktı. Proje kapsamında şu ana dek 28,11 milyon metreküplük kazı işlemi tamamlanarak toprak işlerinde yüzde 88,92 oranında gerçekleşme sağlandı.

Zorlu coğrafi şartların aşıldığı projede sanat yapıları da hızla yükseliyor. Toplam uzunluğu 9 bin 507 metreyi bulan 8 ayrı tünelde kazı çalışmaları yüzde 31,22 seviyesine ulaşırken, planlanan 31 köprüden 14'ünün inşası aktif olarak devam ediyor. Hattın saatte 200 kilometre tasarım hızına uygun olarak inşa edildiği bildirildi.

ÇORUM İLK KEZ DEMİR YOLU İLE TANIŞIYOR

Güzergahın devreye girmesiyle birlikte Çorum, tarihinde ilk kez ulusal demir yolu ağına entegre edilmiş olacak. Yeni hat sayesinde Çorum ile Ankara arasındaki seyahat süresinin 1 saat 20 dakikaya inmesi hedefleniyor. Bakan Uraloğlu, Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza etaplarının da ihalelerinin yapıldığını, yer teslimi sonrası şantiye kurulumlarının hemen başlayacağını aktardı.

AKDENİZ VE KARADENİZ ARASINDA YENİ TİCARET KORİDORU NASIL İŞLEYECEK?

Projenin tamamlanması sadece yolcu taşımacılığını değil, ulusal lojistik altyapısını da doğrudan dönüştürecek. Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak hat, Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı demir yolu üzerinden birbirine bağlayacak. Bu stratejik koridor sayesinde Karadeniz'den Akdeniz havzasına uzanan kesintisiz bir yük akışı sağlanırken, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki mevcut deniz trafiği baskısının da önemli ölçüde hafiflemesi öngörülüyor.