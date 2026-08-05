Avustralya merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Jetstar, uçak içi bagaj kurallarında önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, Şubat 2027'den itibaren baş üstü bagaj dolaplarını kullanan yolculardan ek ücret talep etmeye başlayacak. New York Post'un aktardığı habere göre, koltuk altına sığan kişisel eşyalar ücretsiz taşınmaya devam ederken, tekerlekli kabin valizleri ücrete tabi olacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte, yolcular boyut standartlarına uyan sırt çantası veya dizüstü bilgisayar çantası gibi eşyalarını öndeki koltuğun altına ücretsiz yerleştirebilecek. Üst dolap kullanım ücreti ise uçulacak rotaya göre değişmekle birlikte, tek yön için en az 25 Avustralya Doları (yaklaşık 839 TL) olarak belirlendi.

BAGAJ LİMİTLERİNDE NELER DEĞİŞİYOR?

Ücret ödeyerek baş üstü dolabını kullanan yolcuların bagaj limiti 10 kilograma yükseltilecek. Bu yolcuların çantaları uçağa biniş kapısında tekrar tartılmayacak. Öte yandan, koltuk altına konulan küçük çantalar için daha önce uygulanan 7 kilogramlık sınır tamamen ortadan kaldırılacak.

UYGULAMA RÖTARLARI ENGELLEYEBİLİR Mİ?

Jetstar CEO'su Stephanie Tully'nin açıklamasına göre, yeni politika bagaj yerleştirme karmaşasını sonlandırmayı amaçlıyor. Tully, üst bagaj bölmesinin daha verimli kullanılmasıyla uçağa biniş süreçlerinin hızlanacağını ve uçuşların zamanında kalkmasına yardımcı olunacağını bildirdi. Havacılık uzmanları, ABD ve Avrupa'daki bütçe dostu havayollarının benzer politikaları uzun süredir uyguladığını hatırlatıyor.

Düşük maliyetli havayolu şirketlerinin ek gelir yaratma stratejileri kapsamında bagaj politikalarını sıkılaştırması küresel bir eğilim haline geliyor. Avustralya pazarında atılan bu adımın, ilerleyen yıllarda Türkiye de dahil olmak üzere farklı ülkelerdeki diğer şirketlere örnek olup olmayacağı havacılık sektörü tarafından yakından takip ediliyor.