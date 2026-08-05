Belediyenin satış listesinde yer alan arsalar, konut imarına sahip olmaları nedeniyle hem yatırımcıların hem de inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların ilgisini çekiyor. İhaleye ilişkin şartname, belediyeden temin edilebilecek ve katılımcılar belirlenen geçici teminat bedelini yatırarak ihaleye başvurabilecek.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek. Satışa sunulan taşınmazların bulunduğu bölgelerin gelişim potansiyeli, arsaların değerini artıran unsurlar arasında gösteriliyor. Belediye, satıştan elde edilecek gelirin kamu hizmetlerinde kullanılacağını belirtti.

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, şartnamede belirtilen belgeleri eksiksiz hazırlayarak başvuru süresi içinde teslim etmeleri gerekiyor. İhale tarihi, saatleri ve taşınmazlara ait yüzölçümü, muhammen bedel ile teminat tutarları belediyenin resmi ihale ilanında ayrıntılı olarak yer alıyor.

Konut imarlı arsalar, özellikle Manavgat'ta yeni konut yatırımı planlayan kişi ve şirketler için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Son yıllarda artan konut talebi ve bölgedeki nüfus hareketliliği, bu tür taşınmazlara olan ilgiyi artırmaya devam ediyor.