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Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin aynı yönde ilerleyen başka bir aracın önünden ani manevrayla geçtiği, ardından kontrolden çıkarak dereye savrulduğu görüldü.

Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Dereye uçan otomobil ise ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkânlarıyla çıkan yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07 CMJ 677 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki dereye uçtu.

MANAVGAT'TA D-400 kara yolu üzerindeki Çakış Mahallesi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada yaralanan sürücü, kendi imkânlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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