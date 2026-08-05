Nesine.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Serikspor Futbol A.Ş., yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği 10 günlük ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, teknik direktör Cüneyt Biçer yönetiminde fiziksel ve taktiksel ağırlıklı geçen sürecin ardından futbolculara üç gün izin verildi. Yeşil-beyazlı ekibin ikinci etap kampı için 8 Ağustos Cumartesi günü Afyonkarahisar'da toplanacağı bildirildi.

Saha içi hazırlıkları sürerken, kulübün sportif direktörlük görevine eski futbolculardan Alican Tez getirildi. Biçer ve Tez koordinasyonunda yürütülen transfer çalışmaları sonucunda geniş çaplı bir kadro revizyonuna gidildi. Serikspor yönetimi; Erhan Çelenk, Mehmet Demirözü, Sadık Çiftpınar, Sadık Baş, Musa Caner Aktaş, Metin Uçar, Harun Alpsoy, Siraç Susancak, Maksut Taşkıran, Oğuz Yılmaz ve Muhammed Fatih Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

YENİ TRANSFERLER İÇİN GÖZLER YASAKTA

Kulübün anlaştığı bu 11 ismin resmi maçlarda forma giyebilmesi, mevcut transfer yasağının kaldırılmasına bağlı bulunuyor. Profesyonel liglerdeki tescil talimatları gereği, geçmiş borçlar nedeniyle uygulanan yasak kalkmadan yeni sözleşmeler Türkiye Futbol Federasyonu sisteminde resmileşemiyor.

Yönetimin geçmiş dönem borçlarını kapatmak için yürüttüğü görüşmelerin sürdüğü ve ağustos ayı içinde gerekli ödemelerin tamamlanmasıyla bu engelin aşılmasının beklendiği aktarıldı. Yasağın resmi olarak kalkmasıyla birlikte yeni transferlere lisans çıkarılacak ve teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen diğer bölgelere de takviye yapılabilecek.