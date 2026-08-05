Alanya Belediyesi ile Alanya Balıkçılar Kooperatifi, Balıkçı Barınağı'nda uzun yıllardır süren idari belirsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir protokol imzaladı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Kooperatif Başkanı Kerim Balıktay'ın katılımıyla duyurulan anlaşma, bölgedeki tekne trafiğini ve ticari faaliyetleri yasal bir zemine oturtmayı hedefliyor.

Geçmiş dönemlerde 2 Ocak 2018 tarihli Alanya Belediye Meclisi kararının tam anlamıyla uygulanmaması, barınağa mevzuata aykırı teknelerin girmesine ve kapasite aşımına yol açmıştı. Ruhsatsız faaliyet gösteren teknelerin oluşturduğu denetimsizlik ortamının, kamu düzenini bozarak Alanya'nın turizm kimliğine zarar verdiği aktarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile olan işletme sözleşmesinin sona ermesinin ardından belediye, deniz dışındaki alanların koordinasyonu için kooperatifle ortak hareket etme kararı aldı.

TEKNELER İÇİN YENİ RUHSAT ŞARTLARI NELER?

Antalya Valiliği'nin 2026/5 sayılı genelgesi doğrultusunda, Alanya'da turistik taşımacılık yapan tüm teknelerin belediyeden işletme ruhsatı alması zorunlu hale getirildi. Mevcut ruhsatı olan esnafın belgeleri, arşiv düzenlemesi kapsamında ücretsiz olarak yenilenecek. Ayrıca ruhsat başvurularında, 2018 yılındaki 30 metre/10 metre kuralının denetlenebilmesi adına teknelerden denize elverişlilik belgesi talep edilecek. Ruhsat sahibi ile fiili tekne sahibi arasında uyuşmazlık bulunan durumlarda ise belgelerin veraset hükümlerine uygun hale getirilmesi istenecek.

ESNAF İÇİN SON TARİH NEDEN 31 EKİM 2026?

Yaz sezonunun ortasında olunması sebebiyle esnafın mağduriyet yaşamaması için ruhsatlandırma ve eksik giderme işlemlerine 31 Ekim 2026 tarihine kadar süre tanındı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik konuya ilişkin yaptığı açıklamada, önceliklerinin hukukun gereğini yerine getirmek olduğunu belirterek, "Amacımız ceza vermek değil, tam anlamıyla düzeni sağlamak ve İskele bölgemizi hak ettiği düzene kavuşturmaktır" ifadelerini kullandı. Bu tarihe kadar işlemlerini tamamlamayan teknelerin, 1 Kasım 2026'dan itibaren ticari faaliyette bulunmalarına kesinlikle izin verilmeyeceği bildirildi.

Yürütülecek bu kapsamlı çalışma ile sadece ruhsatlandırma değil, aynı zamanda İskele bölgesinde kamu düzenini tehdit eden hanutçuluk, kavga, fuhuş ve benzeri yasa dışı faaliyetlerin de önüne geçilmesi planlanıyor. Alanya Belediyesi'nin ilgili kurumlarla tam koordinasyon içinde uygulayacağı idari tedbirlerin, kurallara uyan esnafın hakkını koruması ve bölge turizmine güvenli bir yapı kazandırması bekleniyor.