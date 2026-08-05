Antalya'nın Kepez ilçesinde sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında organize edilen geleneksel sünnet şöleni için hazırlıklar tamamlandı. Antalya Ekspres'in aktardığına göre, Kepez Belediyesi tarafından Dokumapark'ta gerçekleştirilecek etkinlik, 7 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de kapılarını açacak. Etkinlik, çocuklara özel gösteriler ve müzik dinletisiyle ailelere keyifli anlar sunmayı hedefliyor.

Şölen alanında minik misafirler için kapsamlı bir eğlence programı planlandı. Saat 20.00 itibarıyla başlayacak olan programda maskot gösterileri, palyaçolar, yüz boyama stantları ve sosis balon etkinlikleri yer alacak. Çocukların neşeli vakit geçirmesi için tasarlanan bu aktiviteler, şölenin odak noktasını oluşturacak.

ŞÖLENDE HANGİ ETKİNLİKLER YER ALACAK?

Eğlence programının ardından gecenin ilerleyen saatlerinde müzik etkinlikleri devreye girecek. Saat 21.00'de sahne alacak olan Kepez Kent Orkestrası, katılımcılara özel bir konser verecek. Bu tür ücretsiz halk etkinlikleri, yerel yönetimlerin vatandaşlarla kültürel bağlarını güçlendirmesi açısından önemli bir pratik sosyal işlev üstleniyor.

BAŞKAN KOCAGÖZ'DEN KATILIM ÇAĞRISI

Etkinliğe yönelik resmi açıklamalarda bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, tüm bölge sakinlerini bu özel günü paylaşmaya davet etti. Başkan Kocagöz, çocukların hayatındaki anlamlı bir günü kutlamak ve mutluluklarına ortak olmak istediklerini belirterek, renkli etkinlikler ve konserle dolu akşama tüm vatandaşları beklediklerini duyurdu.