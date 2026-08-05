Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Türk Kızılay mülkiyetindeki falez manzaralı parselin imar durumu "konut" alanından "otel" alanına dönüştürüldü. Muratpaşa Belediye Meclisi'nin ağustos ayı toplantısında ele alınan değişiklik teklifi, meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

Antalya Körfez gazetesinin aktardığına göre, Kışla Mahallesi 298 ada 71 parselde yer alan 301 metrekarelik alan için hazırlanan plan değişikliği komisyondan geçti. Oturuma CHP Meclis Üyesi Canan Keleş başkanlık ederken, oylamada CHP ve AK Parti grupları evet, MHP grubu ise ret oyu kullandı.

MEVCUT YAPILAŞMA KOŞULLARI DEĞİŞECEK Mİ?

Planlama ve İmar Müdürlüğü tarafından hazırlanan 30 Temmuz 2026 tarihli rapora göre, söz konusu alanda herhangi bir emsal veya kat artışına gidilmeyecek. Üzerinde halihazırda 4 katlı eski bir yapı bulunan arazide, mevcut A-4 yapılaşma koşulları korunarak yalnızca plan notlarına otel kullanımına dair düzenlemeler eklenecek.

BÜYÜKŞEHİR SÜRECİNDE NELER BEKLENİYOR?

İmar mevzuatı gereği, ilçe belediyesinde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin yürürlüğe girebilmesi için üst ölçekli planlarla uyumlu olması gerekiyor. Daha önce 1/5000 ölçekli nazım imar planında otel alanı olarak işaretlenen bu parselin nihai onayı, eylül ayında toplanacak Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde karara bağlanacak.

Yaklaşık 13 kilometre uzunluğundaki Antalya falezleri, kentin en hassas doğal mirasları arasında bulunuyor. Falezlere sıfır konumdaki bu tür imar hareketleri, bölgedeki kıyı koruma dengesi açısından kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.