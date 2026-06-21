Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için kritik öneme sahip olan YKS maratonu, Yabancı Dil Testi'nin (YDT) tamamlanmasıyla sona erdi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YDT oturumlarının ardından adaylar şimdi sınavda yaptıkları doğru ve yanlışları hesaplayabilmek için ÖSYM'nin yayımlayacağı soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına odaklandı.

YKS Soruları ve Cevapları Açıklandı mı?

21 Haziran 2026 tarihi itibarıyla YKS'nin son oturumu olan YDT'nin de tamamlanmasının ardından gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) çevrildi.

ÖSYM'nin önceki yıllardaki uygulamaları incelendiğinde, temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının sınavın tamamlanmasını takip eden saatlerde erişime açıldığı görülüyor. Bu nedenle TYT, AYT ve YDT soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının kısa süre içerisinde yayımlanması bekleniyor.

Resmi açıklama geldiğinde adaylar sınavda verdikleri cevapları kontrol ederek yaklaşık net sayılarını hesaplayabilecek.

Cevap Anahtarlarına Nereden Ulaşılacak?

ÖSYM tarafından yayımlanacak soru kitapçıkları ve cevap anahtarları PDF formatında erişime açılacak. Adaylar;

ÖSYM'nin resmi internet sitesi

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS)

ÖSYM duyurular bölümü

Doküman paylaşım ekranları

üzerinden soru ve cevap anahtarlarına ulaşabilecek.

TYT, AYT ve YDT oturumları için ayrı ayrı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlanacak. YDT kapsamında uygulanan İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça testleri için de farklı cevap anahtarları paylaşılacak.

Adaylar Netlerini Hesaplamaya Başlayacak

Soru ve cevap anahtarlarının erişime açılmasıyla birlikte adaylar sınav performanslarını değerlendirmeye başlayacak. Özellikle üniversite tercih sürecine hazırlanan öğrenciler, net sayılarını hesaplayarak olası puanlarını tahmin etmeye çalışacak.

YKS değerlendirme sisteminde her dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor. Bu nedenle adayların net hesaplamalarında doğru ve yanlış sayılarını dikkatli şekilde değerlendirmeleri gerekiyor.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından milyonlarca aday için üniversite tercih süreci başlayacak. Adaylar elde ettikleri puanlar ve başarı sıralamalarına göre tercih listelerini oluşturacak.

Uzmanlardan Tercih Uyarısı

Eğitim uzmanları, tercih döneminde adayların yalnızca puanlara odaklanmaması gerektiğini belirtiyor. Üniversite yerleştirmelerinde başarı sıralamasının birçok bölüm için daha belirleyici olduğuna dikkat çeken uzmanlar, tercihlerin geçmiş yılların sıralama verileri dikkate alınarak yapılmasını öneriyor.

Özellikle kontenjan değişiklikleri, başarı sıralamalarındaki dalgalanmalar ve bölüm bazlı taleplerin her yıl farklılık gösterebildiği belirtilirken, adayların tercih döneminde profesyonel destek almalarının faydalı olabileceği ifade ediliyor.

YDT Sonrası Bekleyiş Başladı

YDT oturumunun da tamamlanmasıyla birlikte YKS süreci adaylar açısından yeni bir aşamaya geçti. Şimdi milyonlarca öğrenci, sınavda verdikleri cevapları resmi anahtarla karşılaştırarak netlerini hesaplamak ve sonuçlar öncesinde performanslarını değerlendirmek için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor.

ÖSYM'nin TYT, AYT ve YDT soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını kısa süre içerisinde yayımlaması beklenirken, adaylar gelişmeleri kurumun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilecek.