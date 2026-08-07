Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Konyaaltı Belediyesi arasında, ilçede tamamlanan dev altyapı çalışmalarının ardından üstyapı faaliyetlerine geçilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir ve Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ın katılımıyla atılan imzalar sonucunda, ilçe merkezi ile yayla yollarında kapsamlı asfalt çalışmalarına başlanacak.

ASAT tarafından bölgeye yaklaşık 3 milyar liralık altyapı yatırımı yapıldığını bildiren yetkililer, kazı işlemleri biten güzergahlarda yolların hızla onarılacağını duyurdu. Yaklaşık bir yıldır süren altyapı yenileme sürecinde vatandaşların yaşadığı toz ve çamur mağduriyetlerinin, kalıcı ulaşım konforuyla sona ereceği vurgulandı.

HASTANE ÇEVRESİNDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

Yapılan açıklamalara göre, Konyaaltı Devlet Hastanesi etrafında devam eden yağmur suyu drenaj projeleri kısa süre içinde tamamlanacak. Başkanvekili Büşra Özdemir, altyapısı biten bölgelerde üstyapı yatırımlarının etaplar halinde planlandığını aktardı. Geçtiğimiz temmuz ayında Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçen iş birliği kararının, bu asfaltlama sürecinin idari zeminini hazırladığı belirtildi.

ALTYAPI YATIRIMLARI BÖLGEYE NE SAĞLIYOR?

Eski içme suyu hatlarında yaşanan ve tespiti zor olan su kaçakları, tamamlanan 3 milyar liralık yeni şebeke sayesinde büyük ölçüde engelleniyor. Bu sistemin devreye girmesi hem su israfını önleyecek hem de bölge halkına daha sağlıklı içme suyu ulaşmasını sağlayacak. Altyapının tamamen yenilenip stabilize olmasının ardından dökülecek yeni asfaltın ise, su sızıntısı kaynaklı zemin çökmelerine maruz kalmayacağı için çok daha uzun ömürlü olması öngörülüyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Antalya'nın vitrini konumundaki ilçeye yapılan yatırımların tüm kentin geleceği için kritik olduğunu ifade etti. Kotan, zorlu geçen bir yıllık altyapı sürecindeki sabırları için vatandaşlara teşekkür ederken, Büyükşehir Belediyesi ile ortak projelerin aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.