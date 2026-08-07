Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bayern Münih ile İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa, Asya turu kapsamında kozlarını paylaşacak. Teknik ekipler açısından önemli bir prova niteliği taşıyan mücadelede, yeni transferlerin ve genç oyuncuların performansı da yakından takip edilecek.

Bayern Münih-Aston Villa maçı ne zaman?

Hazırlık karşılaşması 7 Ağustos 2026 Cuma günü saat 15.00'te başlayacak. Mücadele, Hong Kong'da bulunan Kai Tak Stadium'da oynanacak.

Hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Bayern Münih-Aston Villa karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İki takım da sezona hazır girmek istiyor

Bayern Münih, Asya turundaki son hazırlık maçlarından birine çıkarken, Alman temsilcisi yeni sezon öncesi oyun planını son kez test etme fırsatı bulacak.

Aston Villa ise Premier Lig öncesinde Avrupa'nın en güçlü ekiplerinden biri karşısında eksiklerini görmeyi ve sezona hazır bir görüntü vermeyi hedefliyor.

Yüksek tempoda geçmesi beklenen karşılaşma, iki takımın teknik direktörlerine kadro planlaması açısından önemli ipuçları sunacak. Futbolseverler ise mücadeleyi bugün saat 15.00'te TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.