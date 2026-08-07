AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Alanya Belediyesi ile Alanya Balıkçılar Kooperatifi arasında imzalanan iskele protokolünü olumlu bulduklarını açıkladı. Yıllardır süren idari belirsizliklerin çözümü için atılan bu adımın, ilçenin deniz turizmi ve esnafı açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Yapılan açıklamaya göre, iskelenin alt ve üst yapı ile çevre düzenlemesi çalışmaları Alanya Belediyesinin sorumluluğunda yürütülecek. Protokoldeki detaya değinen Tavlı, belediyenin yapacağı bu çalışmaların maliyetinin Alanya Balıkçılar Kooperatifi tarafından karşılanacağını aktardı. Tavlı, ilçenin vitrini konumundaki bölgenin hak ettiği değere kavuşması için yatırımların zaman kaybedilmeden hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

UZLAŞMA NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Uzun süredir devam eden yetki ve işletme uyuşmazlıkları, taraflar arasında imzalanan bu protokolle resmi bir çözüme kavuştu. Anlaşma sayesinde barınak ve iskelede düzen yeniden tesis edilirken, tekne sahiplerini yakından ilgilendiren bağlama ücretlerinde de indirime gidilmesi süreci güvence altına alındı.

SÜRECE KATKI SAĞLAYANLARA TEŞEKKÜR

Sorunun çözüm sürecindeki idari desteklere dikkat çeken Tavlı; önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk'e katkılarından dolayı teşekkür etti. Yeni dönemin balıkçı esnafı, tur teknecileri ve yatçılar başta olmak üzere tüm ilçe halkına hayırlı olması temenni edildi.