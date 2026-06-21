Olay, öğle saatlerinde Akçakoca ilçesinde bulunan Kemos Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motorlu yamaç paraşütüyle sahile gelen bir kişi, hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı plajdan yeniden havalanmak istedi.

Sahilde hazırlık yapan pilot, koşarak havalanmaya çalıştığı sırada motorlu yamaç paraşütünün kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan paraşüt, önce deniz kenarında bulunan iki kişiye ardından kumsalda güneşlenen bir vatandaşa çarptı.

Vatandaşlar Panik Yaşadı

Bir anda yaşanan olay plajda büyük paniğe neden oldu. Tatilciler ne olduğunu anlamaya çalışırken, çarpmanın etkisiyle yere düşen vatandaşlar çevredekilerin yardımıyla güvenli bölgeye alındı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu ve hafif yaralandıkları öğrenildi.

O Anlar Kamerada

Yaşanan kaza, sahilde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motorlu yamaç paraşütünün havalanmaya çalıştığı sırada kontrolden çıkarak sahilde bulunan kişilere çarptığı anlar yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenirken, olay güvenlik ve denetim tartışmalarını da beraberinde getirdi.

İnceleme Başlatıldı

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, motorlu yamaç paraşütünün neden kontrolden çıktığının araştırıldığı öğrenildi. Olayın ardından plajda kısa süreli aksama yaşanırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kemos Plajı'nda yaşanan olay, hafta sonu tatili için sahile gelen vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.