Sağlık uzmanlarının uyarılarına göre, sıcak havalarda sıvı kaybını önlemek için tüketilen ayrana eklenen aşırı tuz, damar sağlığını olumsuz etkiliyor. Geleneksel beslenme alışkanlıklarının aksine, ayrana tuz yerine maden suyu ilave edilmesinin ani tansiyon dalgalanmalarını önlediği aktarıldı.

AYRANA NEDEN TUZ YERİNE MADEN SUYU EKLENMELİ?

Maden suyu, yapay sodyum yüklemesi yapmadan vücudun ihtiyaç duyduğu magnezyum ve potasyum gibi mineralleri doğal yoldan karşılıyor. Uzmanlar, potasyumun damarları rahatlatıcı etkisi sayesinde kan basıncının daha güvenli bir seviyede tutulduğunu belirtiyor. Bu yöntemle böbreklere binen aşırı tuz yükü de engellenmiş oluyor.

TANSİYON DENGELEYİCİ AYRAN NASIL HAZIRLANIR?

Uzmanlar tarafından önerilen alternatif ayran tarifi oldukça pratik bileşenlerden oluşuyor. Karışım için 3 yemek kaşığı doğal yoğurt, 1 şişe doğal maden suyu, birkaç damla limon suyu ve bir tutam taze nane kullanılıyor. Öncelikle yoğurt az miktarda normal suyla pürüzsüz hale gelene kadar çırpılıyor, ardından üzerine yavaşça maden suyu, limon ve nane ilave ediliyor.

Yoğurdun kalsiyum içeriği, maden suyunun mineralleri ve nanenin ferahlatıcı etkisi bir araya geldiğinde kan akışının düzenlenmesine yardımcı oluyor. Basit bir alışkanlık değişimiyle kronik tansiyon sorunlarına karşı damar sağlığını koruyan doğal bir önlem alınabileceği ifade ediliyor.