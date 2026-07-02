DHA'nın aktardığına göre, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çakır Sokak'ta 1 Haziran Çarşamba günü saat 07.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. İşe gitmek üzere motosikletiyle yola çıkan özel güvenlik görevlisi Ahmet Akarsu, kasklı bir şüphelinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirlenen Akarsu'nun, vurulduktan sonra motosikletiyle bir süre daha ilerlediği öne sürüldü. Silah sesleri üzerine sokağa çıkan mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CİNAYET ZANLISI KİM ÇIKTI?

Olay yerinden yaya olarak uzaklaşan kasklı şüphelinin kaçış anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce saatlik kamera kaydını inceleyerek saldırganın kimliğini tespit etti. Şüphelinin, maktul Ahmet Akarsu ile aynı iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammet E.K. olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ NEREDE YAKALANDI?

Cinayetin ardından mesaisine devam ettiği öğrenilen Muhammet E.K., olaydan 7 saat sonra çalıştığı iş yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti kendisine küfür ve hakaret edildiği iddiasıyla işlediğini öne sürdüğü öğrenildi.

KAMERA SİSTEMLERİ SORUŞTURMAYI NASIL HIZLANDIRDI?

Şehir içi olay yeri güvenlik kameraları, asayiş vakalarının aydınlatılmasında temel delil kaynağı olarak öne çıkıyor. Bu soruşturmada da emniyet birimlerinin saha görüntülerini hızla analiz etmesi, failin 7 saat gibi dar bir zaman diliminde tespit edilip yakalanmasını sağladı. Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.