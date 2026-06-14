Türkiye genelinde araç muayene hizmeti veren TÜVTÜRK, hizmet ağını genişletmek için yeni yatırımlarına hız verdi. Şirket, Adana ve Eskişehir’de kurulacak yeni araç muayene istasyonlarıyla hem vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştırmayı hem de mevcut yoğunluğu azaltmayı amaçlıyor.

TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklamada, iki farklı iş ortağıyla yürütülen projelerin planlandığı şekilde ilerlediği belirtildi. Yeni istasyonların hizmete girmesiyle birlikte araç sahiplerinin daha hızlı ve kolay şekilde muayene işlemlerini gerçekleştirebilmesi hedefleniyor.

ADANA’YA BEŞİNCİ ARAÇ MUAYENE İSTASYONU GELİYOR

Adana İçel Hatay Araç Muayene Hizmetleri Yapım ve İşletim AŞ iş birliğiyle hayata geçirilen Adana Büyükdikili Araç Muayene İstasyonu'nda inşaat çalışmaları devam ediyor. Şubat ayında temeli atılan tesisin eylül ayı başında hizmete açılması planlanıyor.

Yeni istasyon, Adana'da hali hazırda hizmet veren Ceyhan, Seyhan, Yüreğir ve Kozan istasyonlarının ardından kentteki beşinci araç muayene merkezi olacak.

D-400 kara yolu üzerinde inşa edilen tesis, şehirlerarası ulaşım ağlarına yakınlığıyla dikkat çekiyor. Çukurova Uluslararası Havalimanı ve bölgedeki lojistik merkezlere kolay erişim sağlayacak konumuyla yeni istasyonun önemli bir ihtiyacı karşılaması bekleniyor.

ADANA’DA KAPASİTE YÜZDE 50 ARTACAK

TÜVTÜRK, yeni yatırımla birlikte Adana’daki araç muayene kapasitesinin yaklaşık yüzde 50 artırılmasını hedefliyor. İstasyonun yalnızca kent merkezine değil, çevre il ve ilçelerden gelecek araç sahiplerine de hizmet vermesi planlanıyor.

Artan kapasite sayesinde özellikle yoğun dönemlerde yaşanan randevu sıkışıklığının azaltılması amaçlanıyor.

ESKİŞEHİR’E ÜÇÜNCÜ İSTASYON

TÜVTÜRK’ün ikinci büyük yatırımı ise Eskişehir’de hayata geçirilecek. Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim AŞ iş birliğiyle kurulacak olan Odunpazarı Araç Muayene İstasyonu için ihale süreci tamamlandı. Projede ruhsat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Merkez ve Sivrihisar istasyonlarının ardından hizmet verecek yeni tesis, Eskişehir’in üçüncü araç muayene istasyonu olacak.

ESKİŞEHİR'DE MUAYENE KAPASİTESİ İKİ KATINA ÇIKACAK

Odunpazarı Sanayi Bölgesi'ne yakın bir noktada kurulacak tesisin özellikle sanayi işletmeleri, ticari araç sahipleri ve vatandaşlar için önemli kolaylık sağlaması bekleniyor.

Yeni yatırımla birlikte kentte şu anda 5 kanal üzerinden verilen araç muayene hizmetinin kapasitesi yaklaşık iki katına çıkarılacak.

HEM BİNEK HEM AĞIR VASITALARA HİZMET VERECEK

Adana ve Eskişehir’de kurulacak iki yeni tesis de TÜVTÜRK’ün yeni nesil istasyon konseptiyle hizmet verecek. Toplam 6 muayene kanalına sahip olacak merkezler, hem binek araçlar hem de ağır vasıta araçların muayene işlemlerini gerçekleştirebilecek altyapıyla tasarlanıyor.

İstasyonların pazar günü dışında haftanın altı günü hizmet vermesi planlanıyor.

RANDEVULAR ÜCRETSİZ ALINABİLECEK

Araç sahipleri, yeni istasyonlar hizmete girdikten sonra randevularını TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesi, çağrı merkezi veya e-Devlet sistemi üzerinden ücretsiz şekilde oluşturabilecek.

Şirket, yeni yatırımlarla birlikte Türkiye genelinde araç muayene hizmetlerine erişimin daha hızlı ve verimli hale gelmesini hedefliyor.