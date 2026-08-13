İspanya Süper Kupası 2-7 Şubat 2027’de İstanbul’da oynanacak. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda sahaya çıkacak. İspanya futbolunun dört önemli kulübünü buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası’nın adresi İstanbul oldu. İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), organizasyonun 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda düzenleneceğini açıkladı. Federasyonun kararına göre turnuvaya Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad katılacak. Organizasyon dörtlü final formatıyla oynanacak.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ

İstanbul’daki ilk yarı finalde Real Sociedad ile Real Madrid karşılaşacak. Diğer yarı finalde ise Barcelona ile Atletico Madrid finale çıkmak için mücadele edecek. Yarı final maçlarının ardından kazanan iki takım, 7 Şubat’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak finalde İspanya Süper Kupası için karşı karşıya gelecek.

NEDEN İSTANBUL SEÇİLDİ?

İspanya Süper Kupası son yıllarda ağırlıklı olarak Suudi Arabistan’da düzenleniyordu. Ancak 2027 Asya Kupası’nın Suudi Arabistan’da yapılacak olması nedeniyle Süper Kupa için farklı bir ülke arayışına girildi. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre RFEF, organizasyon için yedi uluslararası teklifi değerlendirdi. İstanbul ve Miami öne çıkan seçenekler arasında yer aldı. Federasyon son kararını İstanbul’dan yana kullandı. Turnuvanın 2028 yılında yeniden Suudi Arabistan’a dönmesi planlanıyor.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI DEV MAÇLARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Karşılaşmalar İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapan stat, Şubat 2027’de bu kez İspanya futbolunun önde gelen dört takımını ağırlayacak. Barcelona ve Real Madrid’in yanı sıra Atletico Madrid ile Real Sociedad’ın da İstanbul’a gelecek olması, Türkiye’deki futbolseverlere İspanya Süper Kupası maçlarını tribünden takip etme fırsatı verecek. RFEF’in açıklamasına göre İspanya Süper Kupası 150’den fazla ülkede yayınlanıyor. Federasyon, organizasyondan elde edilen gelirlerin İspanyol futbolunun farklı kategorilerindeki yaklaşık bin kulübün finansmanına katkı sağladığını belirtiyor.