ANKA'nın aktardığı bilgilere göre, enerji yönetimi elektrik ve doğal gaz faturalarında uygulanan sübvansiyonları kademeli olarak daraltmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate çekilen yıllık tüketim sınırının, önümüzdeki yıl için 3 bin veya 3 bin 500 kilovatsaate düşürülmesi planlanıyor. Bu değişikliğin hayata geçmesiyle birlikte, belirli bir tüketim miktarını aşan abonelerin fatura yükü ciddi oranda artacak.

YENİ LİMİTLER EKİM AYINDA BELLİ OLACAK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yürütülen son kaynak tedarik tarifesi kapsamında, belirlenen kotayı aşan abonelerden devlet desteği kesiliyor. Sektör temsilcileri, dağıtım şirketlerinden eylül ayında bölgesel tüketim verilerinin toplanacağını ve ekim ayında yeni kademe sınırının kamuoyuna duyurulacağını öngörüyor. Yıllık sınırın 3 bin kilovatsaate inmesi durumunda, mevcut tarifede aylık 830 lira civarında fatura ödeyen kullanıcıların sübvansiyon hakkını kaybederek yaklaşık iki katı tutarında ödeme yapması bekleniyor.

ESKİ TEDAŞ YÖNETİCİSİNDEN KOTA UYARISI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan eski TEDAŞ

Genel Müdür Vekili Osman Nuri Doğan, mevcut 4 bin kilovatsaatlik sınırın aylık ortalama 344, günlük ise 10,95 kilovatsaat tüketime denk geldiğini belirtti. Doğan, bu seviyenin altındaki konut aboneleri için aylık faturanın ortalama 986 lira dolayında seyrettiğini ifade etti. Tüketim değerlerinin aşılması halinde aboneye farklı bir tarife uygulandığını hatırlatan Doğan, limitin 3 bin kilovatsaate düşürülmesi senaryosunda aylık ortalama 250, günlük 8,21 kilovatsaat tüketen ve faturası 660 lirayı geçen abonelerin de destek kapsamı dışında kalacağını vurguladı.

SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Uygulamaya konulan son kaynak tedarik tarifesi, yüksek tüketim yapan abonelerin enerjiyi maliyet bazlı gerçek piyasa fiyatları üzerinden satın almasını ifade ediyor. EPDK'nın kademeli olarak limitleri 5 bin kilovatsaatten aşağı çekmesi, akaryakıt fiyatlarında olduğu gibi oluşan maliyetin doğrudan tüketiciye yansıtılması stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şehit ve gazi yakınları ile tarımsal sulama gibi istisnai grupların uygulamanın dışında tutulması öngörülüyor. Sınırların her yıl daraltılması, standart ev kullanıcılarının da enerji tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmesini zorunlu kılıyor.