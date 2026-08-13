Kütahya’da Emekli Profesörün İki Dairesinden Çöp Yığınları Çıktı

Kütahya’da yalnız yaşayan 72 yaşındaki emekli Prof. Dr. Şerife D’ye ait iki apartman dairesinde biriktirilen çöp ve atıkların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Polis ve zabıta nezaretindeki temizliğin en az iki gün sürmesi bekleniyor.

KÖTÜ KOKU ÜZERİNE EKİPLERE HABER VERİLDİ

Olay, Yunus Emre Mahallesi Aşiyan Sokak’taki bir sitede yaşandı. Apartman sakinleri, emekli Prof. Dr. Şerife D’nin yaşadığı daireden kötü kokular gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından adrese sevk edilen ekipler, dairenin içerisinde büyük miktarda çöp ve çeşitli atık malzemelerin biriktirildiğini belirledi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Evde yalnız yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen Şerife D, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Vefa Psikiyatri Merkezi’ne götürüldü.

Savcılıktan gerekli iznin alınmasının ardından Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de adrese geldi.

İKİ DAİRE DE ATIKLARLA DOLU ÇIKTI

Yapılan incelemede Şerife D’ye ait apartmandaki iki dairenin de çöp ve atık malzemelerle dolu olduğu belirlendi.

Yaklaşık 10 belediye personeli, polis ve zabıta ekiplerinin nezaretinde dairelerde temizlik çalışmasına başladı. Biriktirilen malzemelerin yoğunluğu nedeniyle çalışmaların uzun süreceği belirtildi.

TEMİZLİK EN AZ İKİ GÜN SÜRECEK

Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Osman Altıntaş, Şerife D’nin eşinin yaklaşık üç yıl önce hayatını kaybettiğini söyledi.

İki dairenin de çöp ve atıklarla dolu olduğunu aktaran Altıntaş, gerekli izinlerin tamamlandığını belirterek, “Polis ve zabıta nezaretinde temizlik çalışmalarına başlandı. Temizlik çalışmalarının en az iki gün süreceğini tahmin ediyoruz.” dedi.

Ekiplerin dairelerde biriken atıkları tahliye etme ve yaşam alanlarını temizleme çalışmaları sürüyor.