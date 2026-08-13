ALANYA’DA moda sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve Alanya'yı uluslararası moda dünyasında daha görünür hale getirmek amacıyla hazırlanan Fashion Week Alanya için geri sayım başladı. Kazak ve Rus tasarımcıların öncülüğünde hazırlanan organizasyon, 9-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinliğin genel sponsorluğunu Sunprime C-Lounge Hotel, Golden Eye Jewellery ve Dim Medya üstleniyor. Organizasyona Alanya Belediyesi de destek veriyor.

İLK GÜN TASARIMCILAR VE SPONSORLARA ÖZEL

Fashion Week Alanya’nın açılışı 9 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Açılış programının ardından konferans düzenlenecek. Bu özel programa yalnızca tasarımcılar, sponsorlar ve Alanya Belediyesi temsilcileri katılacak. Organizasyonun hedefleri, moda sektörünün geleceği ve Alanya’nın uluslararası moda dünyasındaki potansiyeli ele alınacak.

10 EYLÜL’DE TÜM ALANYA DAVETLİ

Fashion Week Alanya’nın en önemli etkinliklerinden biri olan halka açık moda gösterisi ise 10 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. 16.30-19.30 saatleri arasında “Fashion Week Alanya-Dört Element” temasıyla düzenlenecek moda gösterisinin adresi Açık Hava Tiyatrosu’ndaki “I Love Alanya” alanı olacak. Uluslararası ve yerel tasarımcıların koleksiyonlarının sergileneceği gösteriye tüm Alanya halkı davet edildi. Etkinlik alanına ulaşım konusunda da vatandaşlara kolaylık sağlanacak ve Alanya’dan gösteri alanına transfer hizmeti sunulacak.

11 EYLÜL’DE ÖZEL GÖSTERİ

Fashion Week Alanya’nın ikinci moda gösterisi ise 11 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. 16.30-19.30 saatleri arasında Sunprime C-Lounge Hotel’de düzenlenecek özel gösteri, davetli konuklara özel olarak gerçekleştirilecek. Moda dünyasından profesyonellerin, tasarımcıların, iş insanlarının, sponsorların ve özel davetlilerin katılması beklenen gecede “Dört Element” konsepti podyuma taşınacak.

ULUSLARARASI MODA PLATFORMU

Projenin hazırlık sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Kazak ve Rus tasarımcı Meruyert Shamar Kylyshbek, moda endüstrisinin sürekli değişen ve küresel gelişmelerin yakından takip edilmesini gerektiren dinamik bir sektör olduğunu söyledi. Kylyshbek, Fashion Week Alanya’nın bölgedeki moda endüstrisinin gelişimini desteklemek ve yerel ve uluslararası tasarımcıları tanıtmak amacıyla yeni nesil bir platform olarak oluşturulduğunu belirtti. Kylyshbek, projenin tasarımcıların yanı sıra buyer’ları, stilistleri, medya temsilcilerini ve iş dünyasının profesyonellerini bir araya getirmeyi hedeflediğini ifade etti. Farklı ülkelerden katılımcıların yer alacağı etkinlikte yeni koleksiyonların tanıtılmasının yanı sıra uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi ve Alanya’da moda sektörünün büyümesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

GENÇ TASARIMCILAR DA PODYUMDA

Fashion Week Alanya’da deneyimli profesyonel tasarımcıların yanı sıra markalarını ilk kez Alanya Moda Haftası kapsamında tanıtacak genç tasarımcılar da yer alacak. Etkinliğe İstanbul’dan Sezgin Çürük, Rowir Jeans markasıyla katılırken; Yekaterinburg’un genç tasarımcılarından Alice Musikhina, Alice Muse markasını tanıtacak. Yekaterinburg’dan gelinlik tasarımcısı Yulia Vladykina, Moskova’dan korse ve iç giyim tasarımcısı Natalia Bashkova, JTB kadın giyim markası ve Liliia Lugumanova da “Amrita” koleksiyonuyla organizasyonda yer alacak. Podyumda uluslararası düzeyde profesyonel modellerin yanı sıra oyuncu ve İtalyan markasının yüzü Kağan Birol da yer alacak. Projede ayrıca Ayşe Su, Anna Preobrazhenskaıa, Olga Kipkaeva, Polina, Olga Slozkova ve yönetmen-yapımcı Anna Petukhova da görev alacak.

KOLEKSİYONUN TEMASI: DÖRT ELEMENT

Fashion Week Alanya kapsamında Meruyert Shamar tarafından özel olarak hazırlanan yeni koleksiyon ise “Dört Element” adıyla sunulacak. Projenin yaratıcı konsepti; hava, toprak, ateş ve su olmak üzere evrenin dört elementi üzerine kurulacak. Her elementin Alanya’nın farklı bir yönünü yansıtacağı ve tasarımcılara ilham kaynağı olacağı belirtilirken, bu konsept üzerinden özgün koleksiyonlar ve yaratıcı projeler ortaya çıkarılması hedefleniyor.

“ALANYA’NIN MODA GELECEĞİNİ BİRLİKTE GELİŞTİRELİM”

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Mariya Ataseven, moda sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarını, buyer’ları ve sektör profesyonellerini etkinliğe davet etti. Ataseven, Fashion Week Alanya’nın yalnızca bir moda etkinliği olmadığını belirterek, “Moda aracılığıyla şehrin, kültürün ve geleceğin ifade edildiği yeni bir estetik ortam oluşturmayı amaçlıyoruz. Alanya’da moda endüstrisinin gelişimini desteklemek, yerel tasarımcıları teşvik etmek, uluslararası markaları bölgeye çekmek ve farklı ülkelerden moda profesyonelleri arasında deneyim ve bilgi paylaşımı için yeni fırsatlar yaratmak istiyoruz” dedi. Ataseven, projeye desteklerinden dolayı Alanya Belediyesi’ne teşekkür ederken, genel sponsorlar Sunprime C-Lounge Hotel Sahibi Şükrü Cimrin'e ve Genel Müdürü Vergi Göçmen ile Golden Eye Jewellery sahibi Ender İncioğlu’na da katkılarından dolayı teşekkür etti. Medya alanı genel sponsoru Dim Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim ve Dim Medya Koordinatörü Meryem Kanberoğlu de destekleri için teşekkürlerini iletti.

“TÜM ALANYA HALKINI BEKLİYORUZ”

Etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Sunprime C-Lounge Beach Hotel Genel Müdürü Vergi Göçmen ise Alanya’nın sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacak organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Göçmen, “Sunprime C-Lounge Beach Hotel olarak, Alanya’nın moda ve sosyal yaşamına değer katacak böylesine özel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Şehrimizin renklerini, enerjisini ve modasını bir araya getirecek Fashion Week Alanya için heyecanlıyız. Bu özel organizasyonda sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Tüm Alanya halkını Fashion Week Alanya’ya bekliyoruz” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Muhabir: Şerife ÇOBAN