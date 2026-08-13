MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanlığı görevine yeniden seçilen Mustafa Türkdoğan’a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim de Türkdoğan’ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Görüşmede, Türkdoğan’ın yeni dönemde yürüteceği çalışmaların yanı sıra Alanya’nın güncel meseleleri ve kent gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, yerel siyaset ve medya arasındaki ilişkilerin yanı sıra Alanya’nın geleceğine yönelik görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi. Görüşmede MHP Alanya İlçe Başkan Yardımcıları Hasan Cantürk ve Atilla Diler de hazır bulundu. Dim, ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda Türkdoğan’a hayırlı olsun dileklerini iletirken, Cantürk ve Diler’e de teşekkür etti. (Gülser YİĞİT)

Muhabir: Gülser YİĞİT