Kepez'de meydana gelen iş kazası, inşaat sektöründe iş güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Yapımı devam eden bir binada inceleme yapan Mehmet M.D. (60), dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan müteahhit, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Göçerler Mahallesi 5344. Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre müteahhit Mehmet M.D., inşaat alanında kontrol ve inceleme yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, ağır yaralanan Mehmet M.D.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralı müteahhit daha sonra ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yoğun bakım ve acil servis ekiplerinin gözetiminde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İNŞAATTA İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından polis ve ilgili kurumlar tarafından inşaat alanında inceleme başlatıldı. Kazanın nasıl meydana geldiği ve iş güvenliği tedbirlerinin yeterli olup olmadığı yapılacak araştırmaların ardından netlik kazanacak.

Yetkililer, iş kazasına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.