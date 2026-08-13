ALANYA Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan ile protokol üyeleri, kulüp tesislerinde yönetim ve takımla bir araya geldi.

Ziyarette kulübün yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör João Pereira ve futbolcularla görüşen protokol üyeleri, Alanya’nın tüm dinamikleriyle Alanyaspor’un yanında olduklarını ifade ederek yeni sezon için başarı dileklerini iletti.

‘ALANYASPOR ŞEHRİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEK’

Ziyarette konuşan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Corendon Alanyaspor’un Akdeniz Bölgesi’nin Süper Lig’deki tek temsilcisi olduğunu belirterek, takımın yeni sezonda Alanya’yı en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi. Öztürk, “Şehrimizin gururu Alanyaspor’umuza ve yöneticilerimize yeni sezonda tüm maçlarında canı gönülden başarılar diliyorum. Desteklerimiz her zaman onlarla olacak” dedi. Ziyaret, yeni sezon öncesinde verilen birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi