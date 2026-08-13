Alihan Kuriş kimdir? Süleymancılar lideri operasyonda gözaltına alındı

Ankara merkezli 17 ilde yürütülen mali suç soruşturmasında gözaltına alınan Alihan Kuriş’in hayatı ve Süleymancılar yapılanmasındaki konumu merak konusu oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapılanmanın lideri Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamaları üzerinden yürütülüyor.

17 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Ankara merkezli operasyon 17 ile yayıldı.

Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Böylece soruşturma kapsamında işlem yapılan adres sayısı 123'e ulaştı.

Dosyada yalnızca kişiler arasındaki ilişkiler değil, şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketler, ticari işlemler ve para transferleri de inceleniyor.

MASAK RAPORLARI DOSYADA

Soruşturmanın mali boyutunda Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı analizler de bulunuyor.

Dosyaya yansıyan iddialarda bazı şirketlere kaynağı konusunda şüphe oluşan yüksek tutarlı nakit girişleri yapıldığı, bu tutarların sermaye artırımlarında kullanıldığı ve şirketlerin mali yapılarıyla para hareketleri arasındaki uyumsuzlukların araştırıldığı belirtiliyor.

Bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan para hareketinin çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı iddiası da soruşturmanın başlıklarından biri. Bu para hareketlerinin suç geliriyle bağlantılı olup olmadığı adli ve mali incelemelerin ardından netleşecek.

Bazı şirketler ve bunlarla bağlantılı mal varlıkları hakkında kayyım tedbiri uygulanmasına da karar verildi.

ALİHAN KURİŞ KİMDİR?

Operasyonun ardından en fazla araştırılan isimlerden biri Alihan Kuriş oldu.

Kamuya açık biyografi kaynaklarında yer alan bilgilere göre Kuriş, 21 Kasım 1979'da İstanbul'da doğdu. Mimarlık eğitimi alan Kuriş, yüksek mimar ve iş insanı olarak tanınıyor.

Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş. Alihan Kuriş, Süleymancılar olarak bilinen dini yapılanmanın kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın ailesinden geliyor.

CEMAATİN BAŞINA 2016'DA GEÇTİ

Süleymancılar yapılanmasının önceki lideri Arif Ahmet Denizolgun, 8 Eylül 2016'da hayatını kaybetti. Anadolu Ajansı'nın o tarihte yayımladığı habere göre Denizolgun, Beykoz'daki evinde beyin kanaması geçirdi ve hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.

Denizolgun'un ölümünün ardından yapılanmanın liderliğini Alihan Kuriş üstlendi. Kuriş'in cemaatin kurs ve eğitim yapılarının mimari çalışmalarında da görev aldığına ilişkin bilgiler kamuya açık biyografi kaynaklarında yer alıyor.

ALİHAN KURİŞ KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

21 Kasım 1979 doğumlu Alihan Kuriş, Ağustos 2026 itibarıyla 46 yaşında. Doğum yeri İstanbul.

Kuriş'in 2016'dan bu yana Süleymancılar olarak bilinen yapılanmanın lideri olduğu belirtiliyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada şüphelilere yöneltilen suçlamalar henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü anlamına gelmiyor. Para transferleri, şirket hesapları ve mal varlıklarına ilişkin iddiaların soruşturma sürecinde incelenmesi sürüyor.

Kaynak: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler, Anadolu Ajansı, Biyografiler.com