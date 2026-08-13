Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında makroekonomik öngörülere dair kritik güncellemeleri paylaştı. Karahan'ın açıklamalarına göre, daha önce yüzde 26 olarak belirlenen 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28 seviyesine revize edildi.

Mayıs ayında yapılan bir önceki değerlendirmenin ardından gelen bu yeni yukarı yönlü güncelleme, dezenflasyon sürecindeki mevcut dinamikleri yansıtıyor. Fiziksel katılımla gerçekleştirilen toplantıda, küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye ekonomisine yansımaları detaylı şekilde ele alındı.

JEOPOLİTİK RİSKLER SÜRECİ NASIL ETKİLİYOR?

Toplantıda öne çıkan başlıklardan biri, küresel çapta yaşanan siyasi ve askeri gerilimlerin ekonomik dengeler üzerindeki baskısı oldu. Karahan, haziran ayında ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ardından risklerde geçici bir yumuşama gözlemlendiğini aktardı.

Ancak izleyen süreçte savaşın gidişatı ve yeni anlaşma ihtimallerine dair haber akışının piyasalarda dalgalı bir seyir yarattığı belirtildi. Mayıs ayından bu yana devam eden bu dalgalanmaların, enflasyon görünümü üzerindeki olası etkileri banka tarafından proaktif bir yaklaşımla izleniyor.

TAHMİN GÜNCELLEMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Merkez Bankası'nın orta vadeli enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize etmesi, fiyat istikrarını sağlama sürecinin öngörülenden daha zorlu geçebileceğine işaret ediyor. Bu durum, finansal piyasalarda mevcut sıkı para politikasının bir süre daha kararlılıkla sürdürüleceği yönündeki beklentileri destekliyor.