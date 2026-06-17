Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat), 2025 yılına ait Satınalma Gücü Paritesi (SGP) geçici sonuçlarını yayımladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye'nin kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 67 seviyesinde gerçekleşti.

Bu oran, 100 olarak kabul edilen 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalamasının yüzde 33 gerisinde kalındığını gösteriyor. Yapılan karşılaştırma; AB üyeleri, aday ülkeler ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyelerinin de bulunduğu toplam 36 ülkeyi kapsadı.

LÜKSEMBURG ZİRVEDE, BOSNA-HERSEK SON SIRADA

Raporda yer alan 36 ülke arasında kişi başına GSYH endeksi en yüksek olan ülke 239 puanla Lüksemburg oldu. Listenin en alt sırasında ise 36 endeks değeriyle Bosna-Hersek yer aldı. İstatistiklere göre Lüksemburg AB ortalamasını yüzde 139 aşarken, Bosna-Hersek ortalamanın yüzde 64 altında kaldı.

TÜKETİM ENDEKSİ VE FİYAT DÜZEYİ NE GÖSTERİYOR?

Ülkelerin gelişmişlik düzeyini ölçen GSYH'nin yanı sıra, halkın refahını yansıtan fiili bireysel tüketim endeksi de paylaşıldı. Devletin sunduğu sağlık ve eğitim gibi hizmetleri de içeren bu tüketim endeksinde Türkiye'nin değeri 70 olarak ölçüldü ve AB ortalamasının yüzde 30 altında kaldı. Tüketim endeksinde de zirveyi 145 ile Lüksemburg alırken, en düşük değer 44 ile yine Bosna-Hersek'te kaydedildi.

Fiyat düzeyi endeksinin 52 olarak hesaplanması ise istatistiksel bir bağlam sunuyor. Bu durum, AB genelinde 100 Euro ödenerek alınan standart bir mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de 52 Euro karşılığı Türk Lirası ile alınabildiğini ortaya koyuyor. Fiyat seviyesi Avrupa'ya kıyasla daha ucuz bir görünüm sergilese de, bireysel tüketim ve kişi başına düşen milli gelir endekslerinin AB ortalamasına ulaşamadığı dikkat çekiyor.