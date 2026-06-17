İstanbul Beylikdüzü'nde 8 Haziran günü saat 17.00 sıralarında meydana gelen ve 22 yaşındaki Ferdi Aras'ın hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın yeni görüntüleri basına yansıdı. Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, metrobüs içinde başlayan sözlü tartışma durakta cinayetle sonuçlandı.

İddiaya göre, yolculuk esnasında B.B. ve babası M.B. ile Ferdi Aras arasında 'yan bakma' gerekçesiyle gerginlik yaşandı. Diğer yolcuların araya girmesiyle yatışan olayın ardından Aras metrobüsten indi. Ancak aynı durakta inen baba ile oğlu, genci takip ederek yeniden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen arbedede baba ve oğlunun Aras'ı yere düşürüp bıçakladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

NİŞANLISIYLA BULUŞMAYA GİDİYORDU

Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden gencin, o gün annesi ve nişanlısıyla buluşmak üzere yola çıktığı öğrenildi.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden B.B., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babası M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toplu taşıma araçları ve durakları gibi kamuya açık alanlarda yaşanan bu tür şiddet olaylarında, kasten öldürme suçuna yönelik yargılamalar ağır ceza mahkemelerinde görülüyor ve güvenlik kamerası kayıtları soruşturmanın en önemli delili kabul ediliyor.