SAĞLIK Bakanlığı'nın 'Esenlik Merkezi' ve 'Esenlik Ünitesi' düzenlemesi kapsamında Türkiye'deki ilk ruhsat Antalya'da hayata geçirildi. Türkiye'nin ilk Esenlik Merkezi ruhsatını alan sağlık merkezinin yönetim kurulu başkanı ve TÜRSAB Başkan Başdanışmanı Elif Ural, Türkiye'nin sağlık turizminde bugüne kadar ağırlıklı olarak medikal turizmle büyüdüğünü belirterek, 'wellness' yani sağlıklı yaşam turizminin sektör için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi. 2025 yılında sağlık turizminde yaklaşık 3 milyar dolar gelir elde edildiğini ve 1,5 milyon sağlık turisti ağırlandığını aktaran Ural, "Biz yıllardır diyoruz ki medikal turizm sadece bizim sağlık turizmimize yetmez. Evet, biz medikal turizmde çok iyiyiz. Bizim hastanelerimiz, doktorlarımız ve teknik altyapımız çok iyi. Ama wellness turizmi, engelli turizmi, yaşlı turizmi ve termal turizmi bu işin içine katmadan 8-10 milyar dolarları maalesef konuşamayacağız" diye konuştu.

'İLK ESENLİK MERKEZİNİ ANTALYA'DA AÇIYORUZ'

Sağlık Bakanlığı'nın sektörden gelen talepler doğrultusunda yeni bir ruhsat sistemi oluşturduğunu belirten Ural, "Haziran ayı içerisinde Sağlık Bakanlığımız uzun süredir sektörü dinleyerek 'Esenlik Merkezi' ve 'Esenlik Ünitesi' projesiyle birlikte bir ruhsatname açtı. Bu ruhsat özellikle spor kulüplerine, yaşlı bakım evlerine ve otellere verilebilecek. Otellerde de yıldız sınırlaması olmadan 300 metrekare alan ve tabii ki Bakanlığımızın istediği şartları sağlayan her merkeze verilebilecek. Esenlik Merkezi olarak da Türkiye'de ilk Antalya'da açıyoruz" dedi. Yeni merkezin, otellerde konaklayan misafirlere wellness, rehabilitasyon ve longevity odaklı hizmetler sunacağını kaydeden Ural, Türkiye'nin sahip olduğu iklim ve turizm altyapısıyla küresel wellness pazarından daha fazla pay alabileceğini ifade etti.

'WELLNESS PAZARI 6 TRİLYON DOLAR'

Wellness turizminin dünya genelinde yaklaşık 6 trilyon dolarlık bir pazar oluşturduğunu belirten Ural, "Bugün Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Hindistan, İtalya, İspanya ve Fransa bu pazarın en büyük rakipleri. Bizim güneşimiz, doğamız, her şeyimiz var. Türkiye'de 12 ay tatil yapılabiliyor. Bu nedenle wellness pazarını hareketlendirmeliyiz. Doğru pazarlama yapılırsa bu pastadan önemli pay alabiliriz" diye konuştu. Açılan merkezlerin etkisinin ilerleyen süreçte rakamlara yansıyacağını belirten Ural, "2028 yılında eğer oteller bu alana güçlü bir pazarlama bütçesi ayırırsa sağlık turizminde konuştuğumuz 10-12 milyar dolarlık hedeflere çok rahat ulaşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

'SAĞLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ise Esenlik Merkezlerinin koruyucu sağlık hizmetleri açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. İl Sağlık Müdürü Özkan, "Bugün burada Türkiye'de ilk Esenlik Merkezi'nin açılışı için toplanmış bulunuyoruz. Sağlık bireyin hem bedensel hem ruhsal hem sosyal olarak iyilik halidir. Bu iyilik halinin sürdürülebilir olması gerekiyor. Bu bakımdan Esenlik Merkezleri çok önemli" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı genelgenin ardından Antalya'da ilk uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Özkan, merkezlerde fitoterapi, fizyoterapi ve sağlığın korunmasına yönelik birçok hizmetin sunulacağını söyledi.

'SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİNİ 29'A ÇIKARACAĞIZ'

Antalya'da 9 Sağlıklı Hayat Merkezi bulunduğunu hatırlatan Özkan, "Şu anda Sağlıklı Hayat Merkezlerimizden vatandaşlarımız yoğun şekilde faydalanıyor. Orada biz kanser taramalarını yapıyoruz. Mesela meme kanseri taraması, rahim ağzı kanseri taraması, kolon kanseri taraması yapıyoruz. Diğer yandan psikoterapi, fizyoterapi hizmetlerimizi orada da sunuyoruz. Şu ana kadar Antalya'mızda 9 Sağlıklı Hayat Merkezimiz var. Amacımız Sağlıklı Hayat Merkezlerimizin sayısını 29'a kadar çıkarmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

5 YILDIZLI OTEL KONSEPTİNDE KALİTELİ YAŞAM HİZMETİ

Esenlik Merkezlerinin yalnızca tedavi değil, sağlığın korunması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla hizmet vereceğini belirten Özkan, "Esenlik Merkezlerinde sağlıkta konfor ortamını daha sürdürülebilir nasıl yapabiliriz diye bu 5 yıldızlı otel konsepti içerisinde isteyen herkese kaliteli yaşamın tüm gereklerini bu Esenlik Merkezlerinde sunmaya çalışacağız" diye konuştu. Merkezlerin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenli olarak denetleneceğini belirten Özkan, "Hep birlikte eş güdüm halinde bu sağlık hizmetini sunmaya çalışacağız" dedi. Antalya'nın sağlık turizminde güçlü bir konuma sahip olduğunu belirten Özkan, "Antalya sağlık turizminin aslında başında. Hem özel sağlık kuruluşlarımız hem de kamu hastanelerimizle bu alandaki kapasitemizi daha da artıracağız. Şehir Hastanemiz ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanemiz başta olmak üzere diğer hastanelerimizle beraber aracı kurumlarla sözleşmeleri önümüzdeki haftadan itibaren imzalamaya başlayacağız. Antalya sağlık turizmi bakımından hak ettiği yere ulaşacaktır" diye konuştu.