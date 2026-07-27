Antalya'da Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yapımına başlanan 900 yataklı yeni hastane projesinde inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yaz aylarında sıcaklığın zaman zaman 60 dereceyi bulduğu şantiye ortamında yürütülen faaliyetler sonucunda, güney bloklarda zemin kat imalatları bitirilirken kuzey bloklardaki yapım süreci de büyük oranda tamamlandı. Tesisin 2026 yılının sonu veya 2027'nin ilk çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor.

Antalya Körfez Gazetesi muhabiri Ertuğrul Gün'ün aktardığına göre, dev projenin hafriyat işlemleri 2025 yılının mart ayında, temel atma töreni ise 18 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Dönemin temel atma töreninde konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, projenin kısa sürede bu aşamaya gelmesinin önemli bir başarı olduğunu vurgulamıştı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise yatırımın sadece kent için değil, tüm Türkiye için şifa ve bilim merkezi olacağının altını çizdi.

İNŞAATIN YÜZDE 30'U TAMAMLANDI

Projenin ilerleyişi hakkında bilgi veren İnşaat Koordinatörü Ozan Öz, şu an itibarıyla toplam alanın yaklaşık yüzde 30'unun, betonarme imalatlarının ise yüzde 50'sinin tamamlandığını belirtti. Deprem güvenliğinin en üst düzeyde tutulduğu yapıda yaklaşık 380 sismik izolatör kullanılıyor. İnşaat Koordinatörü Medeni Peker, hastanenin Antalya'da yaşanabilecek 8,5 büyüklüğündeki olası bir depremde dahi sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürebilecek şekilde tasarlandığını ifade etti.

YENİ HASTANENİN KAPASİTESİ NELER SUNUYOR?

Yeni sağlık tesisi faaliyete geçtiğinde bünyesinde 32 ameliyathane, 144 poliklinik ve 330 yoğun bakım yatağı barındıracak. Ayrıca 20 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesi, 5 yataklı yanık kliniği ve 4 yataklı iyot tedavi ünitesi ile yaklaşık 480 araçlık kapalı otopark vatandaşların hizmetine sunulacak. Bu yapının tamamlanmasıyla birlikte Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin toplam yatak kapasitesi 2 bin 200'e ulaşmış olacak.

ANTALYA'NIN SAĞLIK ALTYAPISI NASIL DEĞİŞİYOR?

Son dönemde kent genelinde hayata geçirilen sağlık yatırımları, Antalya'nın bölgesel bir tıp merkezine dönüşmesini sağlıyor. Mevcut bin 500 yatak kapasiteli Antalya Şehir Hastanesi'nin yanı sıra, yakın zamanda açılması beklenen 300 yataklı Aksu Devlet Hastanesi ve yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanan 150 yataklı Konyaaltı Devlet Hastanesi ile birlikte kentin toplam sağlık kapasitesinde tarihi bir artış yaşanıyor. Rektör Özkan'ın da işaret ettiği gibi, onkolojiden organ nakline kadar referans konumunda olan kurumların yeni kapasiteleriyle uluslararası hasta kabul gücü daha da pekişecek.