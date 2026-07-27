Döviz kurları, uluslararası petrol fiyatları ve vergi oranlarındaki değişimlerin ardından akaryakıt fiyatlarında yeni bir artışa gidildi. Sektör temsilcilerinin aktardığına göre, yapılan son zamla birlikte Antalya genelinde motorinin litre fiyatı 80 lira 95 kuruş seviyesine ulaştı.

Uzun bir sürenin ardından 80 TL sınırını aşan dizel yakıt fiyatları, istasyonlardaki tabelalara yansıdı. Özellikle günlük uzun mesafe yol yapan ticari araç sürücüleri, artan maliyetlerin gelirleri üzerindeki baskısına dikkat çekiyor.

MALİYETLER HANGİ SEKTÖRLERİ ETKİLEYECEK?

Akaryakıt piyasalarındaki bu yukarı yönlü hareketlilik, yalnızca bireysel araç sahiplerini değil, bölgenin temel ekonomik dinamiklerini de yakından ilgilendiriyor. Antalya ve Alanya gibi örtü altı tarım ile turizm taşımacılığının yoğun olduğu bölgelerde, motorin fiyatlarındaki artışın yaş sebze meyve lojistiğinden genel ticari hizmet bedellerine kadar geniş bir yelpazede dolaylı maliyet artışlarına yol açması muhtemel görünüyor.

YENİ FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ BEKLENİYOR MU?

Enerji piyasası uzmanları, küresel çaptaki dalgalanmaların sürmesi halinde pompa fiyatlarında yeni güncellemelerin yaşanabileceğini belirtiyor. Döviz kuru ve petrol varil fiyatlarındaki anlık seyir, önümüzdeki günlerde akaryakıt tabelalarının yönünü belirlemeye devam edecek.