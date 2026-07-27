Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2026

Haziran Ayı Bölge Sunumu, Antalya ve çevre illerdeki inşaat sektörünün son durumunu ortaya koydu. Açıklanan verilere göre, Antalya'da 2024 yılında rekor seviyeye ulaşan yapı kullanım izinleri 2025 yılında belirgin bir gerileme kaydetti.

YÜZÖLÇÜMÜ BAZINDA FARK NE KADAR?

Tamamen veya kısmen tamamlanan binalar için verilen kullanım izin belgeleri incelendiğinde, Antalya'da 2022'de 4 milyon 692 bin ve 2023'te 4 milyon 685 bin metrekarelik alana onay verildiği görülüyor. Bu rakam 2024 yılında 6 milyon 966 bin metrekare ile en üst seviyesini gördükten sonra, 2025 yılında 4 milyon 931 bin metrekareye düştü. Açıklanan raporda, komşu illerden Isparta'nın 2025 yılı yapı kullanım izin yüzölçümü 802 bin, Burdur'un ise 274 bin metrekare olarak aktarıldı.

DAİRE SAYILARINDAKİ DEĞİŞİM NASIL OLDU?

Metrekare bazındaki bu daralma, ruhsatlandırılan daire sayılarına da doğrudan yansıdı. Antalya'da 2022 yılında 27 bin 296, 2023 yılında 29 bin 430 olan izinli daire sayısı, 2024'te 45 bin 7 adetle son dört yılın zirvesine çıkmıştı. TÜİK'in bildirdiğine göre, 2025 yılında bu sayı 32 bin 889'a geriledi. Aynı dönemde Isparta'da 3 bin 652, Burdur'da ise 1.531 daire için yapı kullanım belgesi düzenlendi.

BÖLGESEL İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ NASIL ETKİLİYOR?

Antalya genelinde 2024 yılındaki yoğun yapılaşmanın ardından 2025'te gözlemlenen bu yavaşlama, gayrimenkul piyasasındaki arz dengeleri açısından önem taşıyor. Özellikle yabancı yerleşimi ve turizm odaklı konut projeleriyle öne çıkan Alanya gibi ilçelerde, yeni yapı kullanım izinlerindeki bu genel daralma eğiliminin konut fiyatları ve inşaat sektörü dinamiklerine olası yansımaları yakından takip ediliyor. Düşüşe rağmen Antalya, çevre iller Isparta ve Burdur ile kıyaslandığında bölgedeki inşaat hacminin açık ara en büyük kısmını oluşturmaya devam ediyor.