Türkiye'nin en yüksek ikramiyeli şans oyunlarından biri olan Çılgın Sayısal Loto'da bu haftaki çekiliş de büyük heyecana sahne oldu. Çekilişin ardından kuponlarını kontrol eden vatandaşlar, büyük ikramiyenin kendilerine çıkıp çıkmadığını öğrenmek için Milli Piyango'nun resmi sorgulama ekranına yöneldi.

27 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaralar şu şekilde açıklandı:

4 - 9 - 20 - 45 - 48 - 59

Joker: 66

SüperStar: 57

Büyük ikramiye 490,9 milyon TL

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye tutarı 490.921.822 TL olarak açıklandı. Büyük ödülün tek bir talihliye mi çıktığı, birden fazla kişi arasında mı paylaşıldığı ya da devredip devretmediğine ilişkin detayların Milli Piyango tarafından yapılacak resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

Çılgın Sayısal Loto'da altı sayıyı doğru tahmin eden oyuncular büyük ikramiyeyi kazanırken, daha az sayıda doğru tahminde bulunan kupon sahipleri de farklı ikramiye kategorilerinde ödül almaya hak kazanıyor. Joker ve SüperStar seçeneklerini işaretleyen oyuncular ise bu kategorilerde de ek ikramiye şansı elde ediyor.

Sonuçlar nasıl sorgulanır?

Vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla sorgulayabiliyor. Ayrıca yetkili Milli Piyango bayilerinde de kupon kontrolü yaptırılabiliyor.

Kupon numaralarını açıklanan sonuçlarla karşılaştıran talihliler, hangi ikramiye kategorisinde ödül kazandıklarını resmi sorgulama sistemi üzerinden öğrenebiliyor.

İkramiyeler nasıl alınacak?

İkramiye kazanan talihliler, ödüllerini Milli Piyango'nun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda tahsil edebilecek. Küçük tutarlı ikramiyeler yetkili bayilerden ödenirken, yüksek tutarlı ödüller gerekli belgelerle birlikte Milli Piyango'nun belirlediği ödeme merkezlerinden teslim ediliyor.

Yetkililer, vatandaşların sonuç sorgulamalarını yalnızca resmi kanallar üzerinden yapmalarını ve dolandırıcılık amaçlı sahte internet sitelerine karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.

Yaklaşık 491 milyon TL'lik büyük ikramiyeyle dikkat çeken bu haftaki Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Türkiye'de son dönemin en yüksek ikramiyelerinden biri olarak öne çıkarken, gözler şimdi bir sonraki çekilişe çevrildi.