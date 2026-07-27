Sağlık Bakanlığı tarafından haziran ayında hayata geçirilen 'Esenlik Merkezi' ve 'Esenlik Ünitesi' projesi kapsamında Türkiye'nin ilk ruhsatı Antalya'da verildi. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan tarafından teslim edilen belge ile tıbbi turizmin yanı sıra sağlıklı yaşam (wellness) turizminin de yasal bir çerçevede büyütülmesi hedefleniyor. Merkezlerin, 5 yıldızlı otel konseptinde sadece tedavi değil, sağlığın korunması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla hizmet vereceği açıklandı.

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Başkan Başdanışmanı Elif Ural'ın aktardığı verilere göre, Türkiye 2025 yılında yaklaşık 1,5 milyon sağlık turisti ağırlayarak 3 milyar dolar gelir elde etti. Ancak mevcut büyümenin ağırlıklı olarak medikal turizm üzerinden ilerlediği, hastane ve doktor altyapısı güçlü olsa da bunun tek başına yeterli olmayacağı vurgulandı. Ural, küresel çapta 6 trilyon dolarlık hacme sahip wellness pazarından pay alabilmek için yaşlı, engelli ve termal turizmin de sisteme entegre edilmesi gerektiğini bildirdi.

ESENLİK MERKEZİ RUHSATI KİMLERE VERİLEBİLECEK?

Yeni yönetmelik şartlarına göre, yıldız sınırlaması olmaksızın en az 300 metrekare kapalı alana sahip olan ve Sağlık Bakanlığı standartlarını karşılayan oteller bu ruhsatı alarak tesislerinde sağlık hizmeti sunabilecek. Spor kulüpleri ve yaşlı bakım evlerinin de yararlanabileceği bu sistem sayesinde, konaklayan misafirlere fitoterapi, fizyoterapi, rehabilitasyon ve uzun yaşam (longevity) odaklı koruyucu uygulamalar sağlanacak. Doğru bir pazarlama stratejisiyle, halihazırda ABD, Çin, Japonya ve Avrupa ülkelerinin domine ettiği pazarda Türkiye'nin 12 aylık turizm potansiyeliyle öne çıkması bekleniyor.

ANTALYA SAĞLIK TURİZMİNDE HANGİ ADIMLARI ATIYOR?

Koruyucu sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine dikkat çeken Prof. Dr. Behzat Özkan, Antalya genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı 9 adet Sağlıklı Hayat Merkezi bulunduğunu açıkladı. Meme, rahim ağzı ve kolon kanseri taramalarının yanı sıra psikoterapi hizmetlerinin de verildiği bu merkezlerin sayısının ilerleyen süreçte 29'a çıkarılacağı duyuruldu.

Öte yandan, kentin kamu hastaneleri de uluslararası sağlık turizmi pazarında daha aktif bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Antalya Şehir Hastanesi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere kamu kurumları, önümüzdeki haftadan itibaren yetkili aracı kurumlarla resmi sözleşmeler imzalamaya başlayacak. Sektör temsilcilerine göre, hem kamu hem de özel sektörün bu entegrasyonu sağlandığında, Türkiye'nin 2028 yılındaki 10-12 milyar dolarlık sağlık turizmi hedefine ulaşması kolaylaşacak.