Antalya Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını yakından ilgilendiren zararlılara ve özellikle Asya kaplan sivrisineğine karşı il genelindeki 19 ilçede yürüttüğü mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Ekiplerin sahada daha etkin görev alabilmesi amacıyla Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen eğitim programında, istilacı bir tür olan Asya kaplan sivrisineğinin üreme alışkanlıkları ve ilaçlama teknikleri detaylı şekilde ele alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Çetin'in aktardığı bilgilere göre, ekipler kent genelindeki fosseptik, rögar ve kanalizasyon sistemlerinde düzenli larva mücadelesi gerçekleştiriyor. Türkiye'de yayılımı hızlanan bu sivrisinek türünün çok küçük su birikintilerinde dahi çoğalabildiğini belirten Çetin, vatandaşların çevrelerindeki potansiyel üreme alanlarına karşı duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

ÜREME ALANLARINDAKİ GİZLİ TEHLİKE NEDİR?

Uzmanların değerlendirmelerine göre, Asya kaplan sivrisineği doğada geniş su kütlelerinden ziyade küçük ve durgun sularda gelişiyor. Mezarlıklardaki vazolar, evlerin etrafında bırakılan kova, bidon, varil ve saksı altlıkları en yaygın üreme alanları arasında yer alıyor. Ayrıca eski araç lastikleri, klimalardan damlayan sular, bahçede unutulan çocuk oyuncakları veya ufak bir yoğurt kabında biriken yağmur suları bile bu istilacı türün larvaları için yeterli bir yaşam alanı oluşturabiliyor.

ALANYA GİBİ SAHİL İLÇELERİNDE NELER YAPILMALI?

Alanya gibi sıcak ve nemli iklime sahip sahil ilçelerinde, özellikle yaz aylarında yoğun kullanılan klimaların tahliye suları ve balkonlardaki saksı altlıkları sivrisinek üremesi için ideal ortamlar sunuyor. Uzmanlar, vatandaşların yağış veya sulama sonrası bu küçük su birikintilerini düzenli olarak boşaltmasının, belediyenin 19 ilçede yaklaşık 1700 personelle yürüttüğü mücadeleye doğrudan katkı sağlayacağını vurguluyor.

MÜCADELEYİ ZORLAŞTIRAN FAKTÖRLER NELER?

Antalya genelinde şu an için yerli bulaş kaynaklı sıtma, sarı humma, dank ateşi veya Batı Nil Ateşi gibi vakaların bulunmadığı bildirildi. Antalya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve kaymakamlıklarla koordineli yürütülen çalışmalarda, bazı fiziksel engeller ekiplerin işini zorlaştırıyor. Özellikle bodrum katlarındaki su sızıntıları, fosseptik taşmaları, boru kaçakları ve kilitli kapalı bahçeler müdahaleyi geciktirebiliyor. Yetkililer, vatandaşlardan bu tür alanları temiz tutmalarını ve su birikintisi oluşturan altyapı sorunlarını çözerek gerekli durumlarda belediyeye ihbarda bulunmalarını talep ediyor.