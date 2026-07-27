Yayımlanan ortak bildiride, alınan "mutlak butlan" kararının partinin demokratik işleyişine zarar verdiği savunulurken, mevcut yönetim anlayışıyla CHP'nin kurucu değerlerini ve temel ilkelerini temsil etmenin mümkün olmadığı ifade edildi. Bildiri, parti tabanında ve siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı.

Antalya'dan dört önemli isim ayrıldı

İstifa eden isimler arasında CHP'nin önceki dönem Antalya milletvekilleri Nail Kamacı, Devrim Kök, Bekir Kumbul ve Osman Özcan da yer aldı. Antalya siyasetinde uzun yıllar görev yapan dört isim, ortak açıklamaya imza atarak partiden ayrıldıklarını kamuoyuna duyurdu.

Eski milletvekilleri, yaşanan sürecin yalnızca parti içi bir tartışma olmadığını, aynı zamanda CHP'nin kurumsal yapısını ve siyasal meşruiyetini ilgilendiren önemli bir kriz haline geldiğini savundu.

"Mevcut yapının parçası olmayacağız"

Yapılan açıklamada, partide yaşanan gelişmelerin demokratik siyaset anlayışıyla bağdaşmadığı belirtilerek, mevcut yapı içerisinde siyaset yapmayı doğru bulmadıkları ifade edildi.

Eski milletvekilleri, CHP'nin köklü geçmişine ve Cumhuriyet değerlerine bağlılıklarını sürdürdüklerini ancak mevcut yönetim anlayışı altında bu ilkeleri savunmanın mümkün olmadığını belirtti. Bu nedenle partiden ayrılma kararı aldıklarını dile getiren isimler, yaşanan sürecin derin bir meşruiyet krizine dönüştüğünü savundu.

Yeni siyasi oluşuma destek verecekler

Ortak bildiride, bundan sonraki süreçte demokrasi, hukuk devleti, sosyal demokrasi ve parti içi demokrasiyi esas alan yeni bir siyasi oluşuma destek verileceği açıklandı.

Açıklamada, Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'nin Cumhuriyet'in kurucu değerlerini yeniden güçlendireceğine inanıldığı belirtilerek, Türkiye'nin geleceği için bu oluşuma aktif katkı sunulacağı ifade edildi.

CHP'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından gelen bu toplu istifa kararı, hem Antalya siyasetinde hem de ülke genelindeki siyasi dengeler açısından dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendiriliyor. 264 eski milletvekilinin imzasını taşıyan ortak bildirinin, önümüzdeki süreçte CHP içindeki tartışmaları daha da hareketlendirmesi bekleniyor.