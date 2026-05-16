Olay, dün akşam saatlerinde Ulaş Piknik alanında meydana geldi. Bir kişinin hareketsiz halde durduğunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 28 yaşındaki Hasan Karataş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Güvenlik güçlerince yapılan ilk incelemede genç adamın kendini asarak yaşamına son verdiği belirlendi. Karataş'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. MEHMET AL

