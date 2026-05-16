Borsa İstanbul'da 11-15

Mayıs haftasında işlemler, küresel çaptaki jeopolitik gelişmeler ve yurt içi veri akışının etkisiyle dalgalı bir seyir izledi. Piyasa verilerine göre, ABD ile İran arasındaki savaş fiyatlamaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın teknoloji CEO'larının da katılımıyla Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile gerçekleştirdiği görüşme küresel risk algısını etkiledi. Yurt içinde ise yatırımcıların odağında açıklanan Enflasyon Raporu yer aldı.

Yılbaşından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 27,5 getiri sağlayan BIST 100 endeksi, geride bıraktığımız haftada yüzde 4,61 oranında değer kaybı yaşadı. Haftaya 15 bin 25 puan seviyesinden başlayan endeks, kapanışı 14 bin 367 puandan gerçekleştirdi. Hafta içinde en düşük 14 bin 265 puanı test eden BIST 100 endeksi, aynı zamanda tarihi zirvesi olan 15 bin 204 puanı da gördü. Sektörel bazda bakıldığında holding endeksi yüzde 6,18, bankacılık endeksi yüzde 5,14 ve sanayi endeksi yüzde 2,08 oranında geriledi.

EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELER

BIST 100 endeksine dahil şirketler arasında haftayı en kârlı kapatan hisse, yüzde 11,75 oranındaki değer artışıyla Sarkuysan (SARKY) oldu. Yükselişte Sarkuysan'ı yüzde 11,13 primle Katılım Evim (KTLEV) ve yüzde 7,97 ile Türk Altın İşletmeleri (TRALT) izledi.

Diğer taraftan, yatırımcısına en çok kaybettiren hisselerin başında yüzde 26,73'lük düşüşle Ral Yatırım Holding (RALYH) yer aldı. Kiler Holding (KLRHO) yüzde 23,48 ve Destek Finans Faktoring (DSTKF) yüzde 21,14 oranında değer kaybederek haftayı ekside tamamladı.

PİYASA DEĞERİ VE İŞLEM HACMİ LİDERLERİ

Borsa İstanbul'un piyasa değeri en yüksek şirketi unvanını 1 trilyon 892 milyar 400 milyon TL büyüklük ile Aselsan (ASELS) korudu. İkinci sırada 656 milyar TL değerlemeyle Destek Finans Faktoring (DSTKF) bulunurken, Enka İnşaat (ENKAI) 610 milyar TL ile üçüncü sıraya yerleşti.

İşlem hacmi tarafında ise yatırımcı ilgisinin yoğunlaştığı Sasa Polyester (SASA), 102 milyar 531 milyon TL ile zirvede yer aldı. Astor Enerji (ASTOR) 45 milyar 742 milyon TL, Türk Hava Yolları (THYAO) ise 37 milyar 835 milyon TL işlem hacmiyle haftayı geride bıraktı.

ENDEKSTEKİ GERİLEMENİN ARKA PLANI

Finansal piyasalar uzmanlarının değerlendirmelerine göre, küresel arenada artan jeopolitik belirsizlikler ve merkez bankalarının enflasyonla mücadele odaklı iletişimleri, hisse senedi piyasalarında risk iştahını sınırlıyor. Yurt içinde takip edilen makroekonomik verilerin ardından gelen kâr satışları, endeksin rekor seviyelerden geri çekilmesinde temel etken olarak öne çıkıyor.