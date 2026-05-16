ABD'nin başkenti Washington'da yürütülen diplomatik temaslar sonucunda 17 Nisan'da başlayan ateşkesin 45 gün daha uzatılması kararlaştırıldı. Ancak diplomatik mutabakata rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki hedeflere yönelik hava saldırılarına devam etti. Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığına göre, ülkenin güneyindeki bir sivil savunma merkezine düzenlenen saldırıda aralarında üç sağlık görevlisinin de bulunduğu altı kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

İsrail birlikleri aynı zamanda Sur kentinin merkezini de hedef aldı. Akşam saatlerinde kent merkezindeki iki bina için tehdit uyarısında bulunan ordunun hava harekatı sonrası bölgeye çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edildi. Yaralanan siviller çevre hastanelerde tedavi altına alındı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise operasyonların hedefine dair resmi bir açıklama yapmadı.

DİPLOMATİK SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Piggott, İsrail ile Lübnan arasındaki temasların verimli geçtiğini ve siyasi görüşmelerin 2-3 Haziran tarihlerinde yeniden başlayacağını duyurdu. Tarafların askeri heyetleri, 29 Mayıs'ta Pentagon'da düzenlenecek güvenlik toplantısında bir araya gelecek. Lübnan heyeti, uzatılan 45 günlük sürenin sivillerin nefes almasını sağlayacağını ve sınırların korunması, yerinden edilenlerin güvenli dönüşü gibi temel şartların uygulanması için zemin hazırlayacağını bildirdi. Bu süreç, bölgedeki askeri çatışmalar ile masadaki diplomatik taahhütler arasındaki çelişkinin en net görüldüğü dönem olarak kayıtlara geçiyor.

İRAN'DAN ABD'YE ÇİN ELEŞTİRİSİ

Bölgedeki gerilimin diğer cephesinde ise İran ile ABD arasındaki siyasi restleşme sürüyor. İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Tümgeneral Muhsin Rızayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin ziyaretini eleştirdi. Rızayi, Washington yönetiminin kendi yarattığı krizi kontrol altına almak için Çin'in etkisine ihtiyaç duyduğunu savundu. Rızayi'ye göre bu durum, yeni dünya düzeninin artık ABD merkezli kurallarla şekillenmediğini gösteriyor.

İTALYA DONANMASI KIZILDENİZ'E İNİYOR

Olası bir kalıcı ateşkes senaryosuna karşı uluslararası askeri hazırlıklar da ivme kazandı. İtalyan ANSA ajansının bildirdiğine göre, İtalya donanmasına ait "Crotone" ve "Rimini" isimli iki mayın avlama gemisi Sicilya Adası'ndaki Augusta Limanı'ndan ayrılarak Cibuti'ye doğru yola çıktı. Süveyş Kanalı üzerinden Kızıldeniz'e geçecek olan gemilerin, ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı çatışma sürecinde ateşkesin kesinleşmesi halinde Hürmüz Boğazı'nda görev yapması planlanıyor. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, 13 Mayıs'taki açıklamasında, barışın sağlanması durumunda bölgeye gemi göndermenin bir ay süreceğini belirterek önlem amacıyla bu sevkiyatı başlattıklarını ifade etmişti. Görevin resmiyet kazanması için İtalyan parlamentosunun onayı gerekiyor.