İtalya, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerin ardından stratejik deniz yollarında güvenliği artırmak için harekete geçti. Edinilen bilgilere göre, İtalyan donanmasına ait iki mayın avlama gemisi, Hürmüz Boğazı'nda görev yapmak üzere sefere çıktı.

'Crotone' ve 'Rimini' adı verilen askeri gemilerin, görev bölgelerine ulaşmak amacıyla Sicilya Adası'nda yer alan Augusta Limanı'ndan ayrıldığı bildirildi. Sevkiyatın temel hedefinin, bölgedeki deniz trafiğinin güvenliğini sağlamak olduğu aktarıldı.

ATEŞKES SÜRECİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK

ABD ile İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat tarihinde başlattığı çatışmaların ardından bölgede halihazırda geçici bir ateşkes durumu yaşanıyor. İtalya'nın bölgeye mayın gemisi gönderme kararı, ilerleyen süreçte kalıcı ateşkes ve barış ortamının oluşması ihtimaline karşı önleyici bir güvenlik adımı olarak öne çıkıyor.

KÜRESEL DENİZ TİCARETİ İÇİN KRİTİK BÖLGE

Küresel enerji sevkiyatının en önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda mayın tehdidine karşı alınan bu önlem, uluslararası ticaretin kesintisiz sürmesi açısından büyük önem taşıyor. Olası bir barış sürecinde dahi deniz yollarındaki risklerin bertaraf edilmesinin, uluslararası suların güvenliği için kritik bir aşama olduğu ifade ediliyor.