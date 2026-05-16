“İşin olsun” organizasyonu kapsamında hafta başından bu yana çok sayıda davetliyi misafir eden Yönet ailesi, dün de Alanya’nın önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Organizasyona; eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen, Kasapoğlu Kundura sahibi Mustafa Kasapoğlu, turizmciler Hasan Uysal, Numan Gümrükçüler başta olmak üzere çok sayıda tanıdık sima katıldı. Samimi ortamda gerçekleşen buluşmada davetliler, Yönet ailesine mutluluk dileklerini iletti. Misafirleriyle yakından ilgilenen Adnan Yönet’in ev sahipliği takdir toplarken, bu akşam yapılacak düğünün Alanya iş ve cemiyet hayatını bir araya getirmesi bekleniyor. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi