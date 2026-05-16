İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma, üstü örtülmeye çalışılan bir cinayeti gün yüzüne çıkardı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nüfuz ticareti suçlamalarıyla gözaltına alınan O.E. isimli şüphelinin cep telefonunda yapılan adli inceleme, geçmiş tarihli bir dosyanın seyrini tamamen değiştirdi.

Elde edilen bilgilere göre, şüphelinin telefonunda yer alan bir video kaydında dikkat çeken bir pazarlık tespit edildi. Kayıtlarda, 1 Aralık 2025 tarihinde Ümraniye'de meydana gelen bir 'kasten öldürme' olayının, 4 milyon lira karşılığında 'intihar' vakası olarak değiştirilmesi için yapılan görüntülü bir görüşme yer aldı. Soruşturmanın bu doğrultuda yönlendirilmeye çalışıldığı öne sürüldü.

5 ADRESE EŞZAMANLI BASKIN

Görüntülerin deşifre olmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayla doğrudan bağlantısı olduğu değerlendirilen toplam 7 şüpheli belirlendi.

Yapılan incelemelerde, bu şüphelilerden 3'ünün halihazırda farklı suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu anlaşıldı. Dışarıda olan diğer 4 şüphelinin yakalanması amacıyla dün sabah erken saatlerde önceden belirlenen 5 farklı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

DİJİTAL İNCELEMELER KAPALI DOSYALARI NASIL ETKİLİYOR?

Son dönemde suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller, faili meçhul kalan veya intihar gibi gösterilerek kapatılmaya çalışılan pek çok dosyanın aydınlatılmasını sağlıyor. Emniyet birimlerinin cep telefonu ve bilgisayarlarda yaptığı geriye dönük veri incelemeleri, organize suç şebekelerinin adli süreçleri manipüle etme girişimlerini büyük oranda deşifre ediyor. Ümraniye'deki bu son olay da, dijital delillerin ceza adaleti sistemindeki kritik rolünü bir kez daha ortaya koydu.