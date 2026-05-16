Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon planlaması kapsamında teknik direktör arayışlarını hızlandırarak rotayı yeniden Jorge Jesus'a çevirdi. Sarı-lacivertli heyetin, ay sonunda Portekiz'in başkenti Lizbon'da tecrübeli çalıştırıcıyla masaya oturması bekleniyor.

Portekiz spor basınının önde gelen kuruluşlarından A Bola'nın aktardığına göre, görüşmede Jesus'a sunulacak bütçe netleşmeye başladı. Haberde, Fenerbahçe'nin teknik adama, daha önce görev yaptığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de kazandığı 15 milyon euronun üzerinde bir rakam teklif edeceği öne sürüldü.

REKOR TEKLİFİN DETAYLARI NELER?

Söz konusu teklifin resmiyet kazanması ve tarafların anlaşması halinde, Jorge Jesus kariyerinin en yüksek maaşlı sözleşmesine imza atmış olacak. Portekiz basını, sunulan finansal şartların deneyimli teknik adam için oldukça cazip olduğunu vurguluyor.

SÜPER LİG İÇİN BU BÜTÇE NE İFADE EDİYOR?

Türkiye'deki mevcut ekonomik şartlar ve kulüplerin harcama limitleri göz önüne alındığında, 15 milyon euroyu aşan bir teknik direktör maliyeti Süper Lig tarihi için istisnai bir seviyeye işaret ediyor. Bu durum, sarı-lacivertli yönetimin yeni sezonda şampiyonluk hedefine ulaşmak için tüm maddi kaynakları seferber ettiğini gösteriyor.