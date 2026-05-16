Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in resmi davetlisi olarak 19-20

Mayıs tarihlerinde başkent Pekin'i ziyaret edecek. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre, iki lider uluslararası ve bölgesel meseleleri masaya yatıracak.

Görüşmelerin ana odak noktasını, Moskova ve Pekin arasındaki kapsamlı ortaklık ile stratejik işbirliğinin daha da derinleştirilmesi oluşturuyor. Ziyaret kapsamında ayrıca "2026-2027

Rusya ve Çin Eğitim Yılları" etkinliğinin resmi açılış töreni gerçekleştirilecek. Zirvenin ardından tarafların üst düzey ortak bir bildiri yayımlaması ve çeşitli anlaşmalara imza atması planlanıyor.

KRİTİK ZİRVEDE NELER BEKLENİYOR?

Hükümetler ve kurumlar arası pek çok yeni belgenin imzalanacağı bu temas, küresel jeopolitik dengeler açısından yakından takip ediliyor. Putin ve Şi, son olarak Eylül 2025'te Çin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti. Yeni görüşmenin, iki ülke arasındaki stratejik dayanışmayı daha da ileri taşıması öngörülüyor.