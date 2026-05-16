İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan son açıklamaya göre, Reading bölgesinde ortaya çıkan menenjit vakaları sonucunda bir öğrenci yaşamını yitirdi. Hastalığa yakalanan iki öğrencinin daha sağlık kurumlarında tedavi altına alındığı bildirildi.

Yetkililer, hastalık tespit edilen öğrencilerle yakın temasta bulunan kişileri belirleyerek koruyucu önlem olarak antibiyotik tedavisine başladı. UKHSA yetkililerinin değerlendirmesine göre, mevcut aşamada genel kamuoyuna yönelik yayılım riski düşük seviyede bulunuyor.

MENENJİT RİSKİ VE TEMASLI PROSEDÜRÜ

Beyin ve omuriliği saran zarların iltihaplanması olarak bilinen menenjit, genellikle hasta kişilerle yakın ve uzun süreli temas sonucu damlacık yoluyla bulaşıyor. İngiltere'deki sağlık yetkililerinin temaslı kişilere hızla antibiyotik vermesi, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla uygulanan standart bir halk sağlığı prosedürü olarak öne çıkıyor. Bölgedeki sağlık ekipleri, enfeksiyonun kontrol altında tutulması için süreci yakından takip ediyor.