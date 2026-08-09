Emekli ve memur zammı için yeni tahmin: İsa Karakaş oran verdi

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 maaş artışı şimdiden gündemde. SGK uzmanı İsa Karakaş, olası zam oranları ile refah payına ilişkin tahminlerini açıkladı.

Milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2027'de maaşlara yapılacak artışa çevrildi. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon verileri zam oranının belirlenmesinde etkili olacak. SGK uzmanı İsa Karakaş ise SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklileri için kendi beklentilerini paylaştı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN YÜZDE 7-11 TAHMİNİ

Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'de alabileceği artış için yüzde 7 ile yüzde 11 arasında bir tahmin açıkladı.

Bu oran henüz kesinleşmiş bir zam değil. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında 2026'nın Temmuz-Aralık döneminde oluşacak altı aylık TÜFE belirleyici olacak.

TÜİK'in Haziran 2026 verilerine göre tüketici fiyatları yılın ilk altı ayında yüzde 17,76 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,11 olarak kaydedildi. Dolayısıyla Ocak 2027 oranının netleşmesi için yılın kalan aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN FARKLI HESAP

Memur ve memur emeklilerinde ise hesaplama toplu sözleşme zammı ve oluşması halinde enflasyon farkına göre yapılıyor.

Karakaş, bu grupta Ocak 2027 artışının yüzde 5 ile yüzde 8,5 arasında kalabileceğini öngördü. Açıklanan oranların resmi bir karar değil, Karakaş'ın mevcut ekonomik görünüm üzerinden yaptığı tahminler olduğu özellikle belirtiliyor.

REFAH PAYI İÇİN 2027'Yİ İŞARET ETTİ

Karakaş'ın değerlendirmesinde en fazla öne çıkan başlıklardan biri de refah payı oldu. Yasal hesaplamadan doğacak maaş artışının üzerine ek bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil.

Karakaş, "2027 Ocak ayından itibaren refah payı bekliyoruz" sözleriyle beklentisini dile getirdi.

Geçmiş seçim dönemlerinde EYT ve 3600 ek gösterge gibi düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlatan Karakaş, seçim takviminin yaklaşması halinde emekli, memur ve asgari ücretlilere yönelik yeni gelir düzenlemelerinin gündeme gelebileceğini savundu.

REFAH PAYI ŞU AN İÇİN KESİN DEĞİL

Karakaş'ın 2027 için dile getirdiği refah payı beklentisi mevcut durumda açıklanmış resmi bir düzenlemeye dayanmıyor. Bu nedenle ek zam veya seyyanen artışın kesinleştiği şeklinde yorumlanmaması gerekiyor.

Ocak 2027'de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranı, 2026'nın ikinci altı aylık enflasyonu belli olduktan sonra ortaya çıkacak. Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme hükümleriyle birlikte enflasyon farkı hesaba katılacak.