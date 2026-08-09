EXPER Group Eğitim ve Danışmanlık firmasının destek ve katkılarıyla düzenlenen seminere sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Alanya merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan HOTED, housekeeping mesleğinin tanıtılması, mesleki gelişimin desteklenmesi ve turizm sektöründe hizmet kalitesinin artırılması amacıyla eğitim, seminer ve çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Seminerin açılış konuşmasını yapan HOTED Başkanı Sevgi Topuzel, yoğun katılım gösteren sektör temsilcilerine teşekkür etti. HOTED’in faaliyetleri hakkında bilgi veren Topuzel, derneğin housekeeping mesleğinin gelişimine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Topuzel ayrıca, Türkiye Turizm Kat Hizmetleri Federasyonu’nun (TUKFED) kuruluş süreci hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

PERSONEL KONUSU ELE ALINDI

Seminerde Exper Group Eğitim ve Danışmanlık firması Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Gökalp de katılımcılarla bir araya geldi. Gökalp, turizm işletmelerinde yerli ve yabancı personel istihdamı konusunda değerlendirmelerde bulunarak sektör temsilcilerine önemli bilgiler aktardı. Mesleki gelişimi desteklemek ve turizm sektöründe hizmet kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Gökalp, eğitimin sektör açısından önemine dikkat çekti. Yaklaşık 3 saat süren seminerin sonunda HOTED Başkanı Sevgi Topuzel tarafından, Exper Group Eğitim ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Gökalp, Gold Island Hotel Genel Müdürü Doğuş Dedeoğlu ve seminere ev sahipliği yapan, aynı zamanda HOTED Genel Sekreteri ve Housekeeping Müdürü olan Ayşe Canbek’e destek ve katkılarından dolayı çiçek takdim edildi. Program, teşekkürlerin ardından sona erdi.

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR