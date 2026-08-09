Alanya turizminde ağustos hareketliliği: Otellerde doluluk yüzde 90’ı aştı

Alanya’da ağustos ayıyla birlikte turizm hareketliliği hızlandı. Bölgedeki otellerde doluluk yüzde 90’ın üzerine çıkarken, 1 Ağustos’ta Antalya’ya 103 bin 200 yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı bildirildi.

Haziran ayında beklentilerin altında kalan turizm sezonunun ardından Alanya’da temmuzla başlayan toparlanma ağustosta daha belirgin hale geldi. Özellikle yüksek sezonda faaliyet gösteren otellerde doluluk oranlarının yüzde 90’ın üzerine çıktığı belirtiliyor.

1 AĞUSTOS’TA 103 BİN 200 YABANCI ZİYARETÇİ

Büyük Alanya’nın aktardığı verilere göre, 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü Antalya’ya hava yoluyla 103 bin 200 yabancı turist geldi. Bu rakamın 2026 yılındaki en yüksek günlük yabancı ziyaretçi girişlerinden biri olduğu bildirildi.

Alanya açısından ağustos ve eylül dönemindeki rezervasyonların seyri, sezonun toplam performansında belirleyici olacak. Turizm işletmeleri özellikle Avrupa ve Rusya pazarından gelecek son dakika rezervasyonlarını yakından takip ediyor.

ANTALYA HAVALİMANI'NIN KAPASİTESİ 82 MİLYONA ÇIKTI

Bölgedeki yolcu trafiğini karşılamak amacıyla havalimanı yatırımları da sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre Antalya Havalimanı’nın yıllık yolcu kapasitesi, 2025 yılında tamamlanan genişleme çalışmalarıyla 35 milyondan 82 milyona yükseltildi.

Bakanlık, dış hatlar terminal alanının 90 bin 143 metrekareden 224 bin metrekareye, iç hatlar terminalinin ise 36 bin 859 metrekareden 75 bin metrekareye çıkarıldığını açıkladı. Uçak park pozisyonu sayısı da 108’den 176’ya yükseltildi.

GAZİPAŞA-ALANYA HAVALİMANI ALANYA İÇİN ÖNE ÇIKIYOR

Alanya turizminin doğrudan ulaşım noktası olan Gazipaşa-Alanya Havalimanı da özellikle yaz sezonunda kentin doğu bölgesindeki oteller ve turizm işletmeleri açısından önem taşıyor.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı üzerinden sağlanan iç ve dış hat bağlantıları, Alanya merkezinin yanı sıra Kargıcak, Mahmutlar, Kestel ve çevresindeki turizm tesislerine ulaşım süresini Antalya Havalimanı’na göre önemli ölçüde kısaltıyor.

Alanya’da ağustos ayındaki yüksek doluluğun eylül ayına taşınması halinde turizm sezonunun ilk aylarında yaşanan kaybın bir bölümünün telafi edilmesi bekleniyor. Ancak sezonun genel tablosunu yıl sonundaki kesin ziyaretçi ve konaklama verileri gösterecek.

Kaynak: Büyük Alanya, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı